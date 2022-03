¿Necesitan las bibliotecas trabajadores sociales en su plantilla? Algunos bibliotecarios dicen que sí

Do libraries need social workers on staff? Some librarians say yes, by Jackie Sharkey · CBC News · Posted: Mar 16, 2022 3:33 PM ET | Last Updated: March 17

Los bibliotecarios siempre han sabido que su trabajo tiene que ver con las personas, tanto como con los libros. Pero a medida que los usuarios de las sucursales del centro de la ciudad cambian para incluir a más personas con problemas complejos de salud mental y adicción, algunos bibliotecarios dicen que necesitan nuevas habilidades y mejor ayuda.

Esta semana, la biblioteca pública de London (Ontario) ha dicho que contratará a un especialista en adicciones y salud mental de la Asociación Canadiense de Salud Mental a tiempo completo, un paso que también han dado otras bibliotecas de centros urbanos más grandes.

«Muchos miembros de nuestra comunidad, en Londres, tienen dificultades. Y no hay apoyos adecuados para la comunidad, y esto deja a la biblioteca pública como uno de esos lugares a los que acudir para mantenerse caliente, o fresco, que está disponible para cualquier persona del público», dijo Heather Hill, presidenta del programa de Máster en Biblioteconomía y Ciencias de la Información de la Universidad de Western.

La semana pasada, un guardia de seguridad de la sucursal central de la Biblioteca Pública de Londres resultó con una conmoción cerebral y heridas leves cuando intentaba impedir que un usuario entrara en la biblioteca.

El personal ha dicho que el problema es cada vez mayor, y Hill entiende la preocupación. Dijo que los bibliotecarios suelen estar en una de estas dos posiciones: desesperados por ayudar o abrumados.

Hill dijo que el programa de maestría de Western incluye algunos cursos que ayudan a preparar a los `preparar para estas realidades, pero la mayoría del personal de las bibliotecas públicas no tiene ese título. Pero si el presupuesto no fuera un problema, contrataría a trabajadores sociales formados para que estuvieran integrados en la biblioteca. Esto ya es un hecho en lugares como Mississauga, Ontario, y Edmonton, y ha funcionado.