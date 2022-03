Propuesta de un marco europeo de interoperabilidad para ciudades y comunidades inteligentes

Proposal for a European Interoperability Framework for Smart Cities and Communities. European Commission, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate-General for Informatics, 2021

Texto completo

La Propuesta de Marco de Interoperabilidad para Ciudades Inteligentes y Sostenibles proporciona a los dirigentes de la administración local de la Unión Europea (UE) directrices y principios que permiten la interoperabilidad entre dominios, ciudades, regiones y fronteras para apoyar una mejor prestación de servicios a los ciudadanos y las empresas. El objetivo del informe del estudio es complementar la propuesta del Marco Europeo de Interoperabilidad para Ciudades y Comunidades Inteligentes (EIF4SCC) detallando la metodología y las fases de desarrollo del marco. La interoperabilidad es crucial para superar muchos de los retos a los que se enfrentan las ciudades y comunidades a la hora de utilizar la tecnología para mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos, que de hecho no son sólo técnicos, sino que también están relacionados con retos organizativos, legales, de gobernanza y culturales. La falta de interoperabilidad conduce a una prestación de servicios fragmentada a nivel local, a una mala comunicación entre las diferentes plataformas, tecnologías y partes interesadas, lo que da lugar a servicios subóptimos. Reconociendo la importancia de la interoperabilidad para el bienestar de los habitantes, las empresas, los visitantes y los administradores de las ciudades/comunidades de la Unión Europea, Deloitte y la Universidad Católica de Lovaina fueron designados por la Comisión Europea para desarrollar una propuesta de Marco Europeo de Interoperabilidad para Ciudades/Comunidades Inteligentes (EIF4SCC).