Diseñar un makerspace escolar

Designing a School Makerspace: An approach to defining and designing the right space for your school. By Jennifer Cooper September 30, 2013

Los espacios de creación, los laboratorios STEAM y los fablabs están integrándose ampliamente en las escuelas. Los espacios de creación ofrecen formas prácticas y creativas de animar a los estudiantes a diseñar, experimentar, construir e inventar mientras se involucran profundamente en la ciencia, la ingeniería y la invención.

Un makerspace no es únicamente un laboratorio de ciencias, un taller de carpintería, un laboratorio de informática o una sala de arte, sino que puede contener elementos que se encuentran en todos estos espacios familiares. Por lo tanto, debe estar diseñado para dar cabida a una amplia gama de actividades, herramientas y materiales. La diversidad y la polinización cruzada de actividades son fundamentales para el proceso de diseño, creación y exploración, y son lo que diferencia a los makerspaces y a los laboratorios STEAM de los espacios de uso único. Una posible gama de actividades podría incluir

Construcción de cartón

Creación de prototipos

Trabajo en madera

Electrónica

Robótica

Fabricación digital

Construcción de bicicletas y máquinas cinéticas

Textiles y costura

Diseñar un espacio para albergar una gama tan amplia de actividades es un proceso difícil. Los educadores y administradores pueden ayudar a guiar el proceso y generar el espacio que mejor funcione investigando, haciendo una lluvia de ideas y articulando claramente sus necesidades, sin olvidar los cambios inevitables en el futuro.

Algunos colegios han optado por incorporar los makerspaces dentro de los espacios de varias aulas. Esto funciona bien para muchas actividades, especialmente en las escuelas primarias. A medida que las actividades de los creadores se amplían y requieren más herramientas, tiene más sentido crear un espacio dedicado a los creadores que incluya herramientas, áreas de trabajo y materiales adecuados. El siguiente enfoque de diseño se centra en la creación de espacios dedicados a los makers y laboratorios STEAM.