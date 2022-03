Las universidades del mundo llaman a una acción coordinada para combatir las revistas y conferencias depredadoras

World Academies Call for Concerted Action to Combat Predatory Journals and Conferences. InterAcademy Partnership (IAP), 2022

Texto completo

Un nuevo informe de la IAP formula recomendaciones para un plan de acción global y sistémico que haga frente a estas prácticas omnipresentes y perjudiciales.

El sector de la investigación es cada vez más vulnerable a la depredación comercial manifiesta. A medida que los modelos de negocio académicos y editoriales, la evaluación de la investigación y los sistemas de revisión por pares siguen evolucionando, son susceptibles de explotación y malas prácticas. El alcance de esta depredación, impulsada por el beneficio y el interés propio, va en aumento. Se corre el riesgo de contaminar la empresa de investigación mundial, con graves consecuencias para la calidad y la integridad de la investigación; de malgastar los fondos de investigación, de hacer descarrilar las carreras de investigación y de comprometer las decisiones políticas basadas en pruebas.

InterAcademy Partnership (IAP), la red mundial de más de 140 academias de ciencias, ingeniería y medicina. Este informe es la culminación de un estudio de dos años, Combatting Predatory Academic Journals and Conferences, financiado por la Fundación Gordon y Betty Moore, que ha explorado estas prácticas de forma más exhaustiva e inclusiva que cualquier otro anterior.

Un grupo de trabajo internacional formado por diversos expertos ha llevado a cabo una exhaustiva investigación documental, ha escuchado los testimonios de las principales partes interesadas y ha realizado una encuesta mundial única en la que han participado más de 1.800 investigadores de todo el mundo con el fin de comprender mejor en qué consisten las prácticas académicas depredadoras, su prevalencia e impacto, las herramientas y los recursos para evitarlas y los factores o causas fundamentales que permiten que prosperen. El mensaje de los autores es contundente: las prácticas académicas predatorias están aumentando a un ritmo preocupante y requieren una atención urgente.