La biblioteca de Green Hills construye un espacio de alfabetización culinaria

El nuevo Centro de Alfabetización Culinaria de MCPL, cuya apertura está prevista para este verano, fue destacado en un artículo reciente en The Landmark. Como señala la reportera Valerie Verkamp en su artículo, «los usuarios pronto tendrán otra razón para coger un buen libro y dejarse llevar por el contenido de su corazón en su biblioteca pública local. La Biblioteca Pública de Mid-Continent está construyendo un nuevo Centro Bibliotecario Green Hills de inspiración culinaria que contará con una cafetería, una cocina de demostración, dos cocinas de tamaño completo disponibles para la formación y una sala de programación comunitaria con capacidad para más de 200 personas».

Emily Becker, especialista en relaciones comunitarias de Mid-Continent, dijo «El centro de la Biblioteca de Green Hills será la sede del primer centro de alfabetización culinaria de una biblioteca pública de la región que ayudará a las personas a aprender sobre la preparación de alimentos, la nutrición y la cultura alimentaria. También ofrecerá una programación de base culinaria para enseñar lectura, matemáticas, ciencias y otras materias en una cocina comercial con asientos en el aula».

La idea para la inspiración para el nuevo Centro de Alfabetización Culinaria vino de las bibliotecas de todo el país que han adoptado enfoques similares. «Tanto si el objetivo de los visitantes es aprender habilidades culinarias básicas como dominar una deliciosa comida y un sublime postre, el centro desempeñará un papel saludable y vital a la hora de educar a los lugareños sobre cómo montar y servir comidas súper satisfactorias». Es cierto que la ingeniosa idea de promover la alfabetización a través de la comida se ya se lleva a cabo en otras bibliotecas. Sin embargo, el Centro Bibliotecario de Green Hills será el primero de su clase en esta región en enseñar a cocinar de forma saludable».

«Cocinar y comer son actos educativos y proporcionan oportunidades para aprender matemáticas, ciencias, idiomas, historia y mucho más. Utilizando la cocina como vehículo de aprendizaje, el Centro Culinario del Centro Bibliotecario Green Hills de MCPL hará avanzar la alfabetización a través de la comida y la cocina alrededor de una mesa común», dijo Steve Potter, director y consejero delegado de MCPL. Potter dijo que la biblioteca también contará con dos «cocinas certificadas por el departamento de salud disponibles para las empresas locales del ámbito de la alimentación». «Al ver una necesidad en Northland, y sabiendo que nuestras empresas alimentarias podrían utilizar este apoyo, creamos cocinas incubadoras dentro del Centro Culinario para ayudar a las pequeñas empresas y hacer crecer la economía local», dijo Potter.

El centro de 35.000 pies cuadrados se está construyendo en North Green Hills Road y sustituirá a la anticuada sucursal de Boardwalk. Cuando el centro abra sus puertas a finales del verano, los visitantes podrán reunirse y colaborar en los espacios de uso público de la biblioteca.

En una de las esquinas de la biblioteca, la cocina de demostración contará con una prominente isla para las presentaciones culinarias. Las mesas y los taburetes de madera de la cocina ocuparán una generosa parte de la sala, según los planos.