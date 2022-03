¿Qué es el plagio y cómo detectarlo?

Alonso-Arévalo, J. «¿Qué es el plagio y como detectarlo?» Desiderata vol., n. 6 (2017). pp. 27-30.

Todos quienes trabajamos en el ámbito académico sabemos que el plagio es algo a evitar, pero no todos saben a ciencia cierta lo que es y no es plagio. Tomando aquella frase que se atribuye a Newton “a hombros de gigantes”, la ciencia se asienta sobre los conocimientos de otros pensadores que nos precedieron. Ya Ortega y Gasset en su famoso discurso de inauguración del Congreso Internacional de Bibliotecarios de 1935 titulado “La misión del bibliotecario”, venía a comentar que “El tigre de hoy tiene que ser tigre como si no hubiera habido antes ningún tigre; no aprovecha las experiencias milenarias que han hecho sus semejantes en el fondo sonoro de las selvas. Todo tigre es un primer tigre; tiene que empezar desde el principio su profesión de tigre. Pero el hombre de hoy no empieza a ser hombre, sino que hereda ya las formas de existencia, las ideas, las experiencias vitales de sus antecesores, y parte, pues, del nivel que representa el pretérito humano acumulado bajo sus plantas. Ante un problema cualquiera, el hombre no se encuentra sólo con su personal reacción, con lo que buenamente a él se le ocurre, sino con todas o muchas de las reacciones, ideas, invenciones que los antepasados tuvieron. Por eso su vida está hecha con la acumulación de otras vidas” (Ortega y Gasset 2005). Por lo tanto, es licito utilizar las ideas de otros siempre que se reconozca la autoría de la misma.