Cómo elegir la revista adecuada para tu investigación.

Choosing the right journal for your research: a comprehensive guide for researchers. Taylor & Francis, Author Services, 2022

Texto completo

La elección de la revista en la que publicar tu investigación es una de las es una de las decisiones más importantes que hay que tomar como investigador. El lugar en el que decides presentar tu trabajo puede marcar una gran diferencia en el alcance y la repercusión de tu investigación. de tu trabajo puede marcar una gran diferencia en el alcance y la repercusión de tu investigación. Por ello, vale la pena tomarse el tiempo necesario para considerar las opciones y analizar cada uno de los aspectos de la presentación de de la revista, desde la preselección de títulos hasta el método de publicación preferido (por ejemplo, el acceso abierto). Esta extensa guía cubre todo lo que necesita saber para tomar una decisión informada sobre dónde publicar tu investigación, todo en un solo lugar.