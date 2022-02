¿Qué miran realmente los usuarios durante las reuniones de ‘Zoom’? Investigación sobre los efectos de la atención, el género y la distracción.

George, Joey, et al. What Do Users Actually Look at During ‘Zoom’ Meetings? Discovery Research on Attention, Gender and Distraction Effects. 2022.

Texto completo

Durante la pandemia, los cierres obligatorios de escuelas y empresas obligaron a la gente a comunicarse casi exclusivamente a través de herramientas de comunicación por vídeo basadas en el ordenador. La transición supuso un reto, ya que los usuarios se adaptaron al nuevo entorno, sorteando diversas distracciones, al tiempo que aprendían la nueva tecnología sobre la marcha.

La investigación existente sobre las reuniones de Zoom dice poco sobre lo que los usuarios realmente observan durante estas reuniones. Este estudio basado en el descubrimiento explora lo que los usuarios atienden en las reuniones a distancia empleando la tecnología de seguimiento ocular. Los participantes en el estudio se unieron a una reunión interactiva y luego vieron un vídeo grabado de Zoom.

Descubrimos que los participantes sí prestan atención a los demás en las reuniones, y que sus patrones de mirada difieren entre los grupos pequeños y los grandes. En los grupos pequeños, apartan la mirada de la pantalla aproximadamente un tercio del tiempo. Miran su propio vídeo, pero las mujeres se miran a sí mismas más que los hombres. Los participantes se dan cuenta de las distracciones, pero dedican poco tiempo a mirarlas.