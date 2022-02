Más de la mitad de los adultos creen que los servicios digitales «no sustituyen» a las bibliotecas tradicionales

Support our Libraries: More than half of adults believe digital services are ‘no substitute’ for traditional libraries. By Beth Murray The Scotsman, 2022

Texto completo

La encuesta, realizada por la Universidad de Strathclyde en colaboración con YouGov, reveló que el 57% de los adultos no estaba de acuerdo con que las alternativas digitales sean sustitutivas adecuadas de los servicios tradicionales, mientras que el 22% creía que sí lo eran. En la encuesta participaron más de 2.000 personas.

También se descubrió que, aunque el número de personas que utilizan los servicios de las bibliotecas digitales aumentó en un 11% en 2020-2021, con respecto a los niveles anteriores a la pandemia, todavía representaban solo una quinta parte de todos los usuarios de las bibliotecas.

Las respuestas muestran que, en la inmensa mayoría de las bibliotecas, el aumento del uso del libro electrónico supone una media del 10 al 20% de los préstamos físicos que cabría esperar si las bibliotecas estuvieran abiertas

También se invitó a los encuestados a indicar qué impacto, si es que hay alguno, tuvo en ellos el cierre de las bibliotecas durante el bloqueo. Algunos señalaron que no podían hacer visitas semanales con sus hijos a su biblioteca local, mientras que otros simplemente echaban de menos el privilegio de tomar libros en préstamo. Otros, sin embargo, encontraron «beneficios inesperados» al utilizar los servicios digitales durante la pandemia.

Alrededor del 24% de los encuestados coincidieron en que su experiencia de cierre podría cambiar su forma de utilizar las bibliotecas públicas en el futuro, mientras que el 47% dijo que no lo haría.