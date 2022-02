Eguaras, Mariana. Cómo desarrollar un proyecto editorial: pasos necesarios para analizar la viabilidad de publicación de una obra, a través de un caso práctico. Eguaras, Mariana, 2021

Texto completo

«Cómo desarrollar un proyecto editorial» es el nombre que en algún momento di al trabajo final del Máster en Edición de la UPF que realicé en 2007-2008.

Este documento refleja los pasos que hay que dar para analizar la viabilidad de publicación de una obra. Para exponer tal proceso me valí de una obra ficticia llamada Guía de estrategias y tecnologías sostenibles.

«Cómo desarrollar un proyecto editorial» no es un libro y, por eso, lo llamo documento. O trabajo final, que es lo que es. No es un libro porque no ha pasado por las fases de edición, corrección, diseño y maquetación.