Cómo definir el éxito de su espacio creativo: Las 4 Cs Comunicación, Colaboración, pensamiento Crítico y habilidades Creativas

Uno de los debates más acalorados en la educación de los creadores gira en torno a la evaluación.

¿Evaluar o no evaluar?

No es ningún secreto que la educación está al borde de la obsesión por las evaluaciones. Tampoco es un secreto lo mucho que depende del resultado de estas evaluaciones. El contenido y los resultados de estas evaluaciones lo determinan todo, desde el plan de estudios hasta la financiación y la dotación de personal, pasando por la posibilidad de graduarse. Además de estas pruebas de final de curso, que suponen un gran reto, los estudiantes son evaluados regularmente mediante evaluaciones formativas o sumativas. Cuando les decía que una tarea no iba a ser calificada, la motivación y la calidad del trabajo bajaban drásticamente. Era una lucha constante porque mis alumnos estaban tan acostumbrados a trabajar para obtener una calificación que si un proyecto no la tenía, no les importaba su rendimiento.

Cambiar la forma de pensar sobre la evaluación

Cuando era bibliotecaria y coordinadora del makerspace en la escuela secundaria de Hershey, no evaluaba a los alumnos, aunque no puedo decir que fuera una elección consciente. Estaba tan centrada en poner en marcha el espacio que no había pensado en ello. Sin embargo, después del segundo año, empecé a escribir algunas propuestas de subvención y me di cuenta de que no tenía datos sobre cómo funcionaba nuestro espacio de creación, aparte del uso de los estudiantes. Como bibliotecaria que proporcionaba regularmente a mis administradores datos sobre nuestra biblioteca, sabía que el uso por parte de los estudiantes no contaba una historia completa. Y, más allá de contar la historia de cómo estaba funcionando nuestro espacio de creación, me di cuenta de que tampoco estaba dando a los estudiantes ninguna información real sobre su creación.

Si pensamos en las numerosas evaluaciones que los estudiantes realizan a lo largo de su carrera escolar, vemos que estas evaluaciones están destinadas a proporcionarles retroalimentación sobre lo que están haciendo bien y lo que necesitan mejorar. La idea de evaluar el trabajo de los estudiantes en mi espacio de creación se hizo más fácil de asimilar cuando empecé a pensar en ello como una retroalimentación en lugar de una evaluación.

La demanda cambiante de habilidades en el lugar de trabajo y lo que significa para la evaluación

Como espacio de creación educativa, nos asociamos con las escuelas para implementar la educación STEAM y de creación. Como somos una organización externa, los datos son importantes para mostrar nuestra eficacia en el cumplimiento de nuestros objetivos originales. Con el objetivo general de «desarrollar la capacidad de las escuelas para la vida y el trabajo del siglo XXI», utilizamos la investigación del World Economic Forum, NESTA, Battelle for Kids (antes conocido como Partnership for 21st Century Learning), y más para desarrollar un perfil de un individuo exitoso en el siglo XXI.

En su informe más reciente, el Foro Económico Mundial identificó algunas tendencias reveladoras en la demanda cambiante de competencias en el lugar de trabajo, tal y como se define en la tabla siguiente. Otros estudios también hacen hincapié en la creciente necesidad de comunicación, colaboración, pensamiento crítico y habilidades creativas, comúnmente conocidas como las Cuatro C.

Como organización, Foundry determinó que si las Cuatro Cs son las habilidades que nuestros estudiantes necesitan para tener éxito en la fuerza de trabajo del siglo XXI, entonces esas son las habilidades sobre las que debemos proporcionar retroalimentación.

Lo que también era importante para nosotros era reconocer que nuestras evaluaciones debían centrarse en el proceso y no en el producto final. Esto permitiría a nuestros estudiantes asumir riesgos y a los profesores reconocer que los estudiantes pueden aprender mucho incluso cuando su producto final no es exitoso.

Recursos para ayudarte a dar retroalimentación sobre el trabajo en el espacio creativo

hay muchos recursos disponibles que puede utilizar como modelo para personalizar sus propias rúbricas. A continuación se muestran algunas de las muchas rúbricas de las Cuatro C disponibles:

En Foundry, hemos creado nuestras directrices basándonos en los ejemplos anteriores. Estas pautas no sólo son útiles para los profesores, sino que son un recurso increíble para los estudiantes. Por ejemplo, para los estudiantes que no han tenido muchas oportunidades de colaborar antes, las directrices les ayudará a entender lo que hace un buen colaborador. En muchos sentidos, las recomendaciones crean un camino para que los estudiantes progresen en las áreas de las Cuatro C. Al igual que con otras evaluaciones, las reglas ayudan a los alumnos y a los profesores a identificar los puntos fuertes y los puntos a mejorar.

En algunos proyectos, nos centramos en una sola de las Cuatro Cs. En otros casos, seleccionamos dos o tres áreas de cada una de las Cuatro C en las que realmente intentamos centrarnos en ese proyecto. Queremos asegurarnos de que la información que proporcionamos a los estudiantes es significativa y relevante. No queremos que las evaluaciones se conviertan en listas de control glorificadas. A veces, ni siquiera calificamos. Sí, has leído bien. A veces no calificamos. Creo que hay una idea errónea de que la evaluación equivale a las calificaciones, pero no tiene por qué ser así. Se puede proporcionar retroalimentación a los estudiantes sin asignar una calificación.

Las directrices son también una gran herramienta para que los estudiantes se autoevalúen. En los espacios makers dirigidos por los estudiantes, puede ser increíblemente valioso para los estudiantes crear un plan de crecimiento personal. Pueden identificar por sí mismos las áreas y habilidades que desean mejorar y utilizar rúbricas para seguir su progreso.

Agency by Design, un proyecto del grupo de investigación Project Zero de la Harvard Graduate School of Education, es otro gran recurso. El grupo está explorando estrategias de documentación y evaluación para el aprendizaje centrado en el fabricante. En mi lista de lecturas recomendadas para los creadores está su libro de 2016, Maker-Centered Learning: Empowering Young People to Shape Their Worlds. El sitio web que lo acompaña tiene una gran cantidad de recursos y plantillas para medir y documentar el aprendizaje de los estudiantes en entornos maker.

Cada espacio maker tiene un «por qué» único. Si no estás seguro de cuál es tu razón, te animo a que consultes mi post 4 estrategias para encontrar el «porqué» de tu espacio maker. Una vez que tengas tu «por qué», es importante que tengas un método para determinar si estás cumpliendo los objetivos que has establecido para tus alumnos y tu makerspace. La escuela es un programa de aprendizaje para la vida y el trabajo. Y, al igual que cualquier aprendizaje, los alumnos necesitan orientación, retroalimentación y apoyo. La creación de un plan formal de evaluación o retroalimentación puede ayudar a proporcionar todas esas cosas y garantizar que los estudiantes saquen el máximo provecho de su espacio de creación. 4 Strategies to Find Your Makerspace“Why.”