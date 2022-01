Los estadounidenses leen menos libros que en el pasado

Americans Reading Fewer Books Than in Past by Jeffrey M. Jones, Gallup, jan 2022

Los estadounidenses afirman haber leído una media de 12,6 libros durante el año pasado, una cifra inferior a la que Gallup ha medido en cualquier encuesta anterior que se remonte a 1990. Los adultos estadounidenses están leyendo aproximadamente dos o tres libros menos al año que entre 2001 y 2016.

El descenso en la lectura de libros es principalmente una función de la cantidad de libros que los lectores están leyendo, en contraposición a un menor número de estadounidenses que leen cualquier libro. El 17% de los adultos estadounidenses que dicen no haber leído ningún libro en el último año es similar al 16% a 18% medido en las encuestas de 2002 a 2016, aunque es más alto que en las encuestas de 1999 a 2001.

El descenso se debe a la disminución del porcentaje de estadounidenses que leyeron más de 10 libros en el último año. En la actualidad, el 27% afirma haber leído más de 10 libros, lo que supone un descenso de ocho puntos porcentuales desde 2016 y es inferior a todas las mediciones anteriores en al menos cuatro puntos.