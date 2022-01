Innovación y uso de datos en las ciudades: un camino hacia el aumento del bienestar

OECD. Innovation and Data Use in Cities: A Road to Increased Well-Being. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD iLibrary, 2021

Este informe es el primer trabajo de este tipo que proporciona pruebas sobre cómo las inversiones de las ciudades en innovación y uso de datos pueden dar resultados muy positivos para los residentes. Ofrece un análisis sobre las diferentes formas en que los gobiernos locales crean capacidad a nivel estratégico y técnico, desde la estructura organizativa y la estrategia, hasta la asignación de recursos y la evaluación de resultados. Muestra que las ciudades con mayor capacidad de innovación del sector público y prácticas de uso de datos tienen mayores niveles de satisfacción con la ciudad y la vida. Además, cuando se analizan las dimensiones clave del bienestar, desde la vivienda hasta el medio ambiente, la salud y la transitabilidad, las ciudades con mayor capacidad de innovación y prácticas de uso de datos superan a las ciudades con menor capacidad. Las lecciones del informe se han resumido en 10 recomendaciones para ayudar a los líderes locales a impulsar su capacidad de uso de datos e innovación para mejorar el bienestar de los residentes