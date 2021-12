Convertirse en académico digital: enseñar e investigar en un mundo digital

Van Petegem, Wim ; Bosman, JP ; De Klerk, Miné ; Strydom, Sonja. Evolving as a Digital Scholar: Teaching and Researching in a Digital World. Leuven: KU Leuven, 2021

«¿Qué hace falta para convertirse en un académico digitalmente ágil? Este manual explica cómo los académicos pueden navegar cómodamente por el mundo digital de hoy y de mañana. En él se destacan tres ámbitos clave de la agilidad digital: involucrarse en la investigación, la educación y el servicio (a la comunidad), movilizar las habilidades (digitales) en varios niveles y actuar en múltiples roles, tanto individualmente como interconectados con otros. Tras una introducción en la que se esbozan los fundamentos del marco tridimensional, los capítulos se centran en las diferentes funciones y habilidades asociadas a la evolución de un académico digital.

Está el autor, que escribe textos altamente especializados para colegas expertos; el narrador, que elabora narraciones accesibles para un público más amplio en forma de blogs o podcasts; el creador, que utiliza gráficos, audio y vídeo para motivar al público a profundizar en el material; el integrador, que desarrolla y conserva artefactos multimedia, difundiéndolos a través de canales como sitios web, seminarios web y repositorios de código abierto; y, por último, el creador de redes, que activa la interacción a través de aplicaciones de medios sociales y comunidades de aprendizaje en línea.

Además, los últimos capítulos ofrecen un plan para el futuro académico digital como aprendiz profesional y como «agente de cambio» que está abierto a la innovación y la persigue activamente. Basado en la amplia y diversa experiencia personal de los autores, Evolving as a Digital Scholar ofrece una visión, inspiración y consejos prácticos. Proporciona a un amplio grupo de lectores las habilidades y la mentalidad necesarias para aprovechar los nuevos desarrollos digitales y navegar por la era digital en constante evolución. Inspirará a los profesores e investigadores académicos con diferentes formaciones y niveles de conocimiento que deseen mejorar su perfil académico digital».