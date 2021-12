La biblioteca como lugar: repensar las funciones, repensar el espacio

Freeman, Geoffrey T., y Council on Library and Information Resources. Library as Place: Rethinking Roles, Rethinking Space. Council on Library and Information Resources, 2005.

Texto completo

¿Cuál es el papel de una biblioteca cuando los usuarios pueden obtener información desde cualquier lugar? ¿Y qué significa este cambio de papel para la creación y el diseño del espacio bibliotecario? Seis autores, un arquitecto, cuatro bibliotecarios y un profesor de historia del arte y de los clásicos, exploran estas cuestiones en este informe. Los autores desafían al lector a pensar en el nuevo potencial del lugar que llamamos biblioteca y subrayan la creciente importancia de la biblioteca como lugar de enseñanza, aprendizaje e investigación en la era digital.