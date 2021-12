Los estudiantes del SUTD diseñarán y construirán una biblioteca ecológica en la cubierta vacía de Bukit Panjang

Luke Pachymuthu SUTD students to design and build eco-friendly library in Bukit Panjang void deck. The Straits Time, dic, 2021

Un grupo de estudiantes de ingeniería y arquitectura diseñará y construirá una biblioteca hecha de cartón y fieltro en la cubierta vacía de un bloque de pisos en Bukit Panjang.

El proyecto piloto, una colaboración entre el Consejo de Desarrollo Comunitario del Noroeste (CDC) y la Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur (SUTD), pretende animar a los residentes a reciclar los libros usados y ofrecer a las familias desfavorecidas más opciones de lectura.

La biblioteca verde, que estará lista en el tercer trimestre del año que viene, se anunció en un acto virtual celebrado el lunes (6 de diciembre) para lanzar el plan de sostenibilidad de la SUTD, que aprovechará la tecnología y el pensamiento de diseño para construir espacios de vida comunitarios más sostenibles.

El profesor Tai Lee Siang, director del nuevo centro de diseño del SUTD, DesignZ, dijo: «La idea es animar a la comunidad a que traiga sus libros sin usar para compartirlos como parte de una economía de intercambio… A medida que aprendamos a compartir, a reciclar las cosas que no usamos o atesoramos, aprenderemos a cambiar nuestro comportamiento hacia muchas otras cosas».

El presidente del SUTD, Chong Tow Chong, dijo: «Cambiar el comportamiento es un largo camino y por eso tenemos que empezar de jóvenes, porque es la próxima generación la que tendrá que asumir la responsabilidad de hacer frente a problemas como el cambio climático, el calentamiento global y el medio ambiente».

El profesor Tai, que también dirige el programa de Arquitectura y Diseño Sostenible de la SUTD, dijo que la universidad también coorganizará programas para reducir el consumo de energía y agua y el desperdicio de alimentos.

En el marco del SSP, la universidad también está renovando My Tree House de The National Library Board, la primera biblioteca ecológica del mundo para niños que se creó en 2013 en colaboración con City Developments Limited, situada en la Biblioteca Pública Central. El profesor Tai dijo que el rediseño incluye el traslado de la biblioteca a una zona con luz natural y vegetación. Además de ayudar a reducir el uso de la electricidad, «los niños se sentirán más atraídos por un entorno más lúdico y lleno de luz», añadió. Se espera que la renovación esté terminada en 2023.

Otros proyectos de SSP incluyen una colaboración a largo plazo con SingHealth para crear campus inteligentes y con bajas emisiones de carbono en el Hospital General de Changi y el próximo campus del hospital general y comunitario integrado en Bedok North.