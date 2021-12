Los datos demuestran como la pandemia transformó las bibliotecas de San Francisco.

The pandemic transformed San Francisco’s libraries. This data shows how

Nami Sumida. The San Francisco Chronicle, Dec. 2, 2021

Se prestaron millones de libros menos en las bibliotecas públicas de San Francisco debido a la pandemia. Según los datos de circulación anual de la Biblioteca Pública de San Francisco, la circulación total se redujo en un 23% durante el año fiscal 2021 – un período de tiempo que abarca de julio de 2020 a junio de 2021. Gran parte de este descenso se produjo en los materiales físicos, que no estaban disponibles durante los cierres por la pandemia.

En marzo de 2020, todas las sucursales de la biblioteca cerraron sus puertas al público. Permanecieron cerradas hasta agosto de 2020, cuando empezaron a ofrecer un servicio de recogida a domicilio en el que los socios podían recoger los materiales físicos solicitados con antelación. No fue hasta mayo de 2021 cuando las bibliotecas empezaron a permitir la entrada de visitantes en los edificios, un momento de celebración tanto para los socios como para el personal. Aun así, se animó a los usuarios a que las visitas fueran breves. La biblioteca incluso retiró el mobiliario para que la gente no se sentara a leer.

Con todos los edificios de la biblioteca cerrados durante meses, los titulares no pudieron tomar prestados libros, revistas, DVD y otros artículos físicos. Como resultado, en el ejercicio 2021 se produjo un descenso sin precedentes del 64% en la circulación de artículos físicos. La circulación digital, en cambio, aumentó un 29% hasta superar los 6 millones, superando por primera vez la circulación física. Los materiales digitales, como los libros electrónicos, los audiolibros y los contenidos en streaming, estuvieron disponibles para su préstamo durante los cierres.

Pero un aumento anual del 29% no es nada nuevo. Desde 2017, la circulación digital ha aumentado del 25% al 31% cada año. La circulación física, por otro lado, comenzó a disminuir de forma constante en 2012, cayendo alrededor de un 5% cada año. Esto continuó hasta que la pandemia golpeó y la circulación física cayó un 23% en el año fiscal 2020, que incluyó los primeros tres meses de bloqueo, y un 64% en 2021.

Se espera que la circulación física se acerque a los niveles anteriores a la pandemia a medida que la biblioteca recupere su horario de funcionamiento. Antes de la pandemia, la ciudad tenía 28 sucursales de la biblioteca abiertas todos los días de la semana. En la actualidad, aunque todas las ubicaciones están abiertas, funcionan con un horario limitado y no todas están abiertas todos los días. Según el bibliotecario de la ciudad, Michael Lambert, actualmente están operando al 85% del horario anterior a la pandemia.

Las sucursales que reabrieron antes tendieron a ver una menor disminución de la circulación física. De las sucursales que reanudaron los servicios en persona en 2020, la mayoría tuvo disminuciones interanuales de menos del 50%, en comparación con disminuciones del 70% o peores en las sucursales que reabrieron en 2021.

Pero incluso entre las sucursales que reabrieron antes, algunas se han recuperado más rápidamente que otras. Las sucursales de Main y Excelsior fueron las más tempranas en reanudar los servicios en persona, pero la circulación en 2021 en la sucursal de Main fue un 51% inferior a la del año anterior, frente a un 33% en la de Excelsior. La ubicación con el menor descenso fue la de Marina (25% de caída), que reabrió un mes después de Excelsior y Main.