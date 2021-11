Cómo las ciudades pueden hacer crecer el movimiento Maker

Robbins, Emily and Langan, Trevor. How Cities Can Grow the Maker Movement. Washington: National League of Cities,

2016

Este informe explora la aparición del movimiento maker en una selección de las principales ciudades de Estados Unidos. El movimiento maker se ha desarrollado en distintos entornos, como los makerspaces hackerspaces, talleres tecnológicos y laboratorios de fabricación. Los datos y la información que alimentan este proyecto proceden de entrevistas con puntos de contacto influyentes en ciudades importantes donde el movimiento está creciendo. Las preguntas de la encuesta se centraron en cuatro secciones principales presentadas en este informe: (1) características, (2) crecimiento, (3) políticas gubernamentales y (4) retos.

Este análisis proporciona información sobre las tendencias comunes y las diferencias notables examinadas dentro de las cuatro categorías mencionadas. La sección de características se centra en las fuerzas motrices del movimiento, las personas que participan en él y la definición del movimiento. y la definición del movimiento. La sección sobre la comercialización pretende establecer la de la participación para determinar si el movimiento tiene el potencial de aumentar la fabricación local en EE.UU. de la fabricación local. La sección de política detalla la participación de los gobiernos locales en la aplicación de políticas políticas que ayudan a crecer o inhiben el movimiento. En particular, era importante determinar las políticas que más beneficiosas para los participantes en el movimiento. En última instancia, el objetivo era determinar cómo otros gobiernos locales gobiernos locales podrían aplicar políticas con un historial de éxito probado