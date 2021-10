Citation Gecko: visualización de la red de citas bibliográficas

Citation Gecko



Citation Gecko es una aplicación web de código abierto desarrollada por Barney Walker que puede ayudarte con tu revisión bibliográfica. Funciona de la siguiente manera: En primer lugar, se suben unos 5 o 6 “documentos iniciales”. A continuación, el programa extrae todas las referencias de los artículos iniciales y crea una red de citas visual. Los nodos se muestran en diferentes colores y tamaños dependiendo de si los artículos citan un artículo fuente o son citados por él y cuántos, respectivamente. Al rastrear la red, puede descubrir nuevos artículos que pueden ser relevantes para tu búsqueda bibliográfica. También puedes aumentar tu red paso a paso incluyendo más artículos fuente.

The underlying citation data that Citation Gecko uses is provided by Crossref, Open Citations and Microsoft Academic (see above).