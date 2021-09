¿Préstamo bibliotecario adaptado al siglo XXI? El préstamo digital controlado en el Reino Unido

David Prosser. Library Lending Fit for the 21st Century? Controlled Digital Lending in the UK. RLUK Blog, 2021

Aunque algunos llevan muchos años reflexionando sobre las cuestiones relacionadas con el Préstamo Digital Controlado, no cabe duda de que la pandemia de COVID-19 ha cambiado nuestra forma de ver lo digital. El cierre de los edificios universitarios interrumpió repentinamente el acceso a los ejemplares físicos durante un periodo de tiempo prolongado. Esta falta de acceso físico puso de manifiesto los compromisos que habíamos asumido en cuanto al equilibrio entre los textos físicos y los electrónicos. Antes de la pandemia, nos habíamos complicado la vida, conscientes de los problemas causados por modelos de negocio insatisfactorios e inasequibles y por las condiciones que limitaban el uso y la reutilización, pero sin ver un camino claro.

Como ya se ha señalado, el préstamo ha sido el núcleo de la actividad de las bibliotecas desde hace siglos. El préstamo físico controlado de materiales es una actividad clave para la mayoría de los miembros de la RLUK y de los sectores público y de educación universitaria en general. El préstamo digital debe ocupar su lugar junto con el préstamo físico y debemos aspirar a llegar al momento en que sólo hablemos de “préstamo”.

Por lo tanto, fue enormemente alentador que tantas personas se reunieran en el reciente evento para debatir sobre el CDL y comenzar a identificar los próximos pasos que debemos dar en el Reino Unido para avanzar en este sentido. La Dra. Emily Hudson, de King’s, una de las ponentes en el reciente evento, ha escrito con mucha claridad sobre si podemos considerar el CDL como una actividad razonable bajo la ley del Reino Unido o si tenemos que presionar para obtener una mayor claridad o mayores derechos. La opinión de la Dra. Hudson y de su coautor, Paul Wragg, es que https://nilq.qub.ac.uk/index.php/nilq/article/view/917hay suficiente margen de maniobra en las excepciones actuales de la ley de derechos de autor del Reino Unido para permitir el CDL con fines educativos y, con cierta acumulación de derechos, para la investigación.

Lo digital ofrece muchas oportunidades a las bibliotecas y beneficios a las personas a las que sirven. Tenemos que asegurarnos de aprovechar la oportunidad de la CDL y hacer realidad esos beneficios, y no permitir que nuestras actividades se vean limitadas como resultado de un cambio de formato y de unos marcos de derechos de autor obsoletos.