Entrevista bibliotecaria con Marlene Beatriz Quinde Cordero

Marlene Beatriz Quinde Cordero. Bibliotecaria de la Universidad de Cuenca (Ecuador). Artista plástica. Creadora del proyecto Makerspaces en la Universidad de Cuenca. Creadora del proyecto MemoriaStorytelling en la ciudad de Cuenca.

1.Si solo te pudieras llevar un libro a una isla desierta…

Me llevaría el libro del escritor cuencano Jorge Dávila Vázquez: “El Mundo es el camino”, ya que con un exquisito manejo literario de lo cotidiano, el autor nos cuenta historias del diario vivir, esto ayudaría a trasladarme a mi ciudad mientras leo.

2. ¿Qué libros leíste en el confinamiento?

Volví a leer La Ceguera de Saramago, me tocó más fuerte que cuando lo leí en 2014.

3. ¿Cuál es la obra maestra que sabes que debes leer y que siempre se te ha resistido.

Me resistí a leer la obra La Iliada en el colegio, apenas tenía 13 años y era muy compleja la lectura, bueno al final la terminé leyendo en la Universidad.

4. ¿Qué cantas debajo de la ducha?

Mil horas.

5. ¿Cuál fue el primer disco que compraste y dónde?

El primer disco que compré fue: Todo aquello que escribí (la tinta de tus lágrimas) de Francis Cabrel, esto significó un evento en mi vida porque lo adquirí con el primer salario que recibí a mis 17 años trabajando como recepcionista en un consultorio médico.

6. ¿Qué disco regalarías o recomendarías siempre?

The Freewheelin’ de Bob Dylan, me encanta desde la portada y contiene una de mis canciones favoritas: Blowing in the wind.

7. ¿Hay alguna música que le resulte insoportable?

El Reguetón y el Perreo, no me gusta escucharlo y peor bailarlo.

8. Tu película de cabecera es…

Los puentes de Madison, por el tratamiento poético de un amor prohibido y a la vez inesperado pero que llega como un bálsamo a cambiar vidas. Además se da un quiebre al tabú de la edad.

9. ¿En qué creador te gustaría encarnarte?

En Salvador Dalí, me gusta mucho su exploración por lo onírico y su manera de plasmarlo en sus obras.

10. Tu poeta de cabecera.

Gioconda Belly, me fascina su “irreverencia” y su manera de abordar temas profundos.

11. ¿Tienes un verso favorito?

Gioconda Belly “Y Dios me hizo mujer”

Escuchar en voz de Marlene

https://www.ivoox.com/gioconda-belli-y-dios-me-hizo-mujer-cold_md_75843618_wp_1.mp3 Ir a descargar

Y Dios me hizo mujer,

de pelo largo,

ojos,

nariz y boca de mujer.

Con curvas

y pliegues

y suaves hondonadas

y me cavó por dentro,

me hizo un taller de seres humanos.

Tejió delicadamente mis nervios

y balanceó con cuidado

el número de mis hormonas.

Compuso mi sangre

y me inyectó con ella

para que irrigara

todo mi cuerpo;

nacieron así las ideas,

los sueños,

el instinto.

Todo lo que creó suavemente

a martillazos de soplidos

y taladrazos de amor,

las mil y una cosas que me hacen mujer todos los días

por las que me levanto orgullosa

todas las mañanas

y bendigo mi sexo.

12. La obra de arte que más te fascina

La noche estrellada de Van Gogh, me fascina la técnica utilizada y todas las historias que se tejen con respecto a su creación.