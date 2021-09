Descargar

The Public Library Association (PLA) ha elaborado un calendario de actividades de alfabetización infantil de 12 meses para 2021 que ya está disponible para su descarga de pago. Basado en las prácticas básicas de Every Child Ready to Read @ Your Library, la iniciativa de educación para padres de PLA, la publicación hace hincapié en las actividades que implican leer, escribir, cantar, hablar, jugar y contar. Una de las caras de cada página contiene un calendario con una divertida actividad de desarrollo de habilidades para cada día del mes, y la otra contiene contenidos complementarios como rimas infantiles y consejos de alfabetización temprana.