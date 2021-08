Recursos educativos abiertos: las Bibliotecas y Archivos del Smithsonian ofrece sus colecciones sobre alfabetización informativa disponibles en línea

Educational Resources: Smithsonian Libraries and Archives Introduces Information Literacy Collections Available Online

Filed by Gary Price on August 23, 2021

LasBibliotecas y Archivos del Smithsonian quieren ayudar a comprender mejor la alfabetización informativa y a mejorar sus habilidades en esta área crucial. En una época en la que existen innumerables fuentes de información, una cobertura informativa interminable y un mundo digital vasto y a menudo no regulado, ¿cómo se puede saber en qué fuentes confiar para obtener información fiable? Por ello acaban de lanzar una serie de colecciones interactivas en línea en el Smithsonian Learning Lab, dedicadas a ayudar a los usuarios a pensar de forma crítica sobre cómo identificar, encontrar, evaluar y utilizar la información de forma eficaz.

Estas primeras colecciones de alfabetización informativa ayudarán a reflexionar sobre qué es lo que hace que una fuente sea fiable. En las próximas semanas, se pondrán a disposición del publico nuevas recopilaciones que profundizarán en otras competencias informativas fundamentales.