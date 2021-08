Un supermercado convertido en biblioteca tiene pasillos y congeladores repletos de libros

This Supermarket-Turned-Library Has Aisles and Freezers Stocked With Books

By Emma Taggart on August 16, 2021

Texto completo

Quienes visiten el supermercado Merchants ‘Square en Carmel, Indiana, se sorprenderán al descubrir que los estantes no están llenos de comestibles. En cambio, los pasillos están llenos de libros. La antigua tienda de alimentos fue asumida recientemente por Carmel Clay Public Library, que transformó el espacio vacío en un hogar temporal para su colección literaria.

Usar un supermercado como biblioteca pública puede parecer una idea novedosa, pero la decisión se tomó teniendo en cuenta la practicidad. La sucursal principal de Merchant Square de la biblioteca está en obras actualmente y probablemente no volverá a abrir hasta 2022. La gran tienda de comestibles, que había estado vacía durante los últimos tres años, brindaba el lugar perfecto para mantener seguros los libros de la biblioteca, al mismo tiempo que permitía a la población local para que continúe llevándose los libros prestados y poder devolveros.