Fife College ofrece gratuitamente Chromebooks de Google a los estudiantes que se apunten a un nuevo curso de habilidades digitales

Free Google Chromebooks for Fife students who sign up to a new digital skills course. Fife Day, By Debbie Clarke Monday, 2nd August 2021, 4:00 pm

Noticia original

Fife College ofrece gratuitamente los Chromebooks de Google a los estudiantes que se apunten a un nuevo curso de habilidades digitales con el objetivo de aumentar la alfabetización digital en la región.

La iniciativa se lleva a cabo en colaboración con Shell UK y, gracias a su apoyo financiero, la participación en el curso es totalmente gratuita. Esta iniciativa forma parte del esfuerzo de Shell UK por aumentar la alfabetización digital en las comunidades de todo el Reino Unido, y está dirigido a quienes tienen experiencia en el uso de dispositivos digitales, pero carecen de confianza en otras habilidades digitales. Se están organizando cursos similares en Norfolk y Aberdeen, en los que los alumnos aprenderán a sacar el máximo partido a sus dispositivos electrónicos, a identificar y resolver problemas técnicos comunes y a proteger sus dispositivos y datos de las amenazas en línea.

El curso se impartirá en línea a lo largo de nueve semanas, con ayuda y orientación disponibles para quienes necesiten ayuda para empezar, y una vez completado los estudiantes obtendrán una cualificación de nivel 1 de BCS Essential Digital Skills for Work. Esto significa que los participantes en el curso no solo aprenderán a utilizar los dispositivos digitales, sino que también recibirán un Chromebook.

Los Chromebook son una gama de portátiles que se basan en la utilización de un sistema operativo de Google, y que aunque enfocados a gamas inferiores también tienen algunos modelos de gamas altas.