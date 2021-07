Data-sharing masters: How smart organizations use data ecosystems to gain an unbeatable competitive edge. Capgemini Research Institute, 2021

Una nueva investigación del Instituto de Investigación de Capgemini revela que, a nivel mundial, las organizaciones que comparten, intercambian y colaboran con datos, como parte de un ecosistema de datos[1], pueden obtener beneficios financieros de hasta 940 millones de dólares (o lo que es lo mismo, el 9% de los ingresos anuales para una organización media con una facturación anual de 10 mil millones de dólares)[2]. En los próximos cinco años, estos beneficios se materializarán a través de ahorros de costes, nuevas fuentes de ingresos y mejoras en la productividad. Según el informe “Los maestros del intercambio de datos: cómo las organizaciones inteligentes utilizan los ecosistemas de datos para obtener una ventaja competitiva imbatible”, se calcula que las organizaciones que participan en ecosistemas de datos más complejos y colaborativos obtienen 10 puntos porcentuales adicionales de ventaja financiera. Sin embargo, el 61% de las organizaciones participa principalmente en ecosistemas de datos que implican un simple intercambio de datos y bajos niveles de colaboración, y sólo el 39% de las organizaciones está convirtiendo los conocimientos basados en datos en una ventaja competitiva sostenida.