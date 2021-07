Informes bibliométricos para instituciones: Las mejores prácticas en un escenario de métricas responsables

Cabezas-Clavijo A and Torres-Salinas D (2021) Bibliometric Reports for Institutions: Best Practices in a Responsible Metrics Scenario. Front. Res. Metr. Anal. 6:696470. doi: 10.3389/frma.2021.696470

La realización de informes bibliométricos es una de las tareas habituales de los bibliotecarios y profesionales en el marco de sus funciones profesionales. La aparición de nuevas fuentes de datos, la necesidad de medir las nuevas actividades de investigación y la creciente demanda de una evaluación más justa y equitativa en el marco del movimiento de la Métrica Responsable ha llevado a reclamar una revisión de los enfoques tradicionales de este tipo de informes. El objetivo principal de este estudio es esbozar una serie de recomendaciones para bibliotecarios, consultores y bibliotecarios de apoyo a la investigación a la hora de redactar informes bibliométricos en sus instituciones. Estas buenas prácticas pueden mejorar significativamente la calidad y la utilidad de los informes bibliométricos, situando a sus practicantes como actores clave en el proceso de gestión de la ciencia.