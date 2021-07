Francis, Mary. Open Educational Resources. CLIPP 45 College Library Information on Policy and Practice from the College Libraries Section of the Association of College and Research Libraries, 2021

Texto completo

El programa de publicación College Library Information on Policy and Practice (CLIPP), bajo los auspicios de la College Libraries Section de la Association of College and Research Libraries, ofrece a las bibliotecas universitarias y de pequeñas universidades análisis y ejemplos de prácticas y procedimientos bibliotecarios.

En seis secciones -Introducción, Revisión de la Literatura y Bibliografía, Análisis y Discusión de los Resultados de la Encuesta, Encuesta con Resultados, Recursos de los Encuestados y Documentos de Muestra- Recursos Educativos Abiertos proporciona el contexto para las iniciativas de REA en las bibliotecas universitarias y ofrece ideas y estrategias para los bibliotecarios que son nuevos en el tema, que forman parte de una iniciativa de REA existente o que buscan formar un programa en su institución.

La encuesta, analizada e incluida en su totalidad, recoge información sobre los REA y otras iniciativas de contenidos de cursos asequibles que se están llevando a cabo en las bibliotecas universitarias, explorando cuestiones como la financiación, la forma en que las bibliotecas están apoyando los REA en sus campus, y qué servicios adicionales podrían ser posibles en sus bibliotecas. Por último, hay una colección de recursos y documentos de muestra relacionados con las iniciativas de REA, incluidos los programas de estipendios para el profesorado, los documentos del proceso y las guías de sostenibilidad y planificación.