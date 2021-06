Los revisores valoran mejor a aquellos investigadores varones que pertenecen a una universidad de prestigio

Gender, Institutions and Bias. Jack Grove for Times Higher Education June 18, 2021

Los editores de revistas evalúan mejor a los académicos varones si se revela que trabajan en una universidad de primer nivel, pero el mismo sesgo no se materializa para las académicas, según el estudio

Para explorar el efecto del sesgo institucional en las decisiones de revisión por pares, los investigadores pidieron a los editores de las principales revistas de economía del mundo que evaluaran un puñado de resúmenes para adivinar si el artículo se publicó o no, las citas que recibió y su evaluación general de su calidad.

Si bien los editores vieron los mismos resúmenes, el estudio varió si podían ver el nombre y la afiliación del autor. A pesar de que el 79 por ciento de los 165 encuestados eran hombres, el análisis encontró que no había un sesgo de género evidente en las evaluaciones, y que las mujeres no enfrentaban ningún sesgo cuando el nombre del autor era visible para el editor en comparación con cuando no lo era.

Pero el estudio, que se ha publicado en línea como documento de trabajo, encontró que los editores que evaluaron el trabajo de un autor masculino de una institución altamente calificada lo calificaron de manera más positiva si la afiliación se revelaba a los editores. Por otro lado, las mujeres de las mejores instituciones y las de menor rango no son evaluadas de manera diferente.

Los éxitos de las mujeres quizás se atribuyen a la suerte o las políticas de acción afirmativa, mientras que los éxitos de los hombres se atribuyen a sus habilidades y destrezas.

El estudio subrayó la necesidad de una revisión por pares ciega en economía, un campo tradicionalmente dominado por hombres, en la medida en que solo dos de los 84 premios Nobel de la disciplina han sido mujeres.

El análisis se suma a un creciente cuerpo de literatura que sugiere que el tema del sesgo de género en la revisión por pares es menos claro de lo que algunos han afirmado.

No obstante, pidió a las revistas que diversificaran sus equipos editoriales y grupos de revisores.

