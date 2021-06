Guía de prácticas prometedoras en bibliotecas escolares

Promising Practices: A Guide for Library Staff: Aligned with Reimagining School Readiness: A Position Paper with Key Findings. Bay Area Discovery Museum, 2018

Esta guía incluye consejos prácticos y estrategias de aplicación para que la investigación sobre la preparación para la escuela sea práctica para el personal de la biblioteca. Se incluyen dos plantillas de acompañamiento para ayudar a la planificación y reflexión del programa de la biblioteca.

Estos estudios de caso muestran cómo diferentes bibliotecas de los Estados Unidos implementaron la investigación del documento de posición y las estrategias de la guía en el desarrollo de su personal y en la programación de la biblioteca.

