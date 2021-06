Ciudades literarias de la UNESCO que todo ratón de biblioteca debería visitar

Make the most of your readerly passions at these 7 cities recognized for their vibrant literary communities. By Devorah Lev-Tov

7 ciudades reconocidas por sus vibrantes comunidades literarias. Las ciudades presentan propuestas a la UNESCO para ser designadas Ciudades de la Literatura. Las designaciones son supervisadas y revisadas cada cuatro años por la UNESCO. Para ser aprobadas como Ciudad de la Literatura, las ciudades deben cumplir una serie de criterios establecidos por la UNESCO:

Calidad, cantidad y diversidad de publicaciones en la ciudad

Calidad y cantidad de programas educativos centrados en la literatura nacional o extranjera en los niveles primario, secundario y terciario

La literatura, el teatro y/o la poesía desempeñan un papel importante en la ciudad

Celebración de eventos y festivales literarios que promuevan la literatura nacional y extranjera

Existencia de bibliotecas, librerías y centros culturales públicos o privados que conservan, promueven y difunden la literatura nacional y extranjera.

Implicación del sector editorial en la traducción de obras literarias de diversas lenguas nacionales y de la literatura extranjera

Participación activa de los medios de comunicación tradicionales y nuevos en la promoción de la literatura y el fortalecimiento del mercado de productos literarios



Ciudad de Québec

En el año 2017 la ciudad de Quebec fue designada Ciudad de la Literatura por la UNESCO. Al pasear por las calles empedradas y los edificios con aspecto de castillo de la ciudad de Québec, es fácil imaginar que las historias cobran vida, especialmente cuando me encuentro con una iglesia neogótica con un cartel que dice Maison de la Littérature. Este centro de literatura, que ya no es una iglesia, es mucho más que una biblioteca. Una vez dentro, descubro varios espacios para leer y escribir, así como exposiciones sobre el patrimonio literario quebequense, una impresionante biblioteca moderna e incluso un taller de escritura de cómics en la segunda planta, un centro único de este tipo en el continente.

El francés y el inglés chocan en esta ciudad que es el núcleo de la literatura francófona en Norteamérica. Escritores desde Albert Camus a Charles Dickens o H.P. Lovecraft quedaron encantados con la ciudad, que cuenta con más de 100 gremios, editores y libreros. Más allá de la oferta habitual de la Maison de la Littérature, en octubre, el centro acoge el festival literario Québec en Toutes Lettres.

Edimburgo

La capital de Escocia fue la primera ciudad en recibir la designación de Ciudades Literarias de la UNESCO cuando se lanzó el programa en 2004. Además de ser la cuna de muchos escritores famosos (Sir Arthur Conan Doyle, por ejemplo), también alberga la biblioteca móvil más antigua del mundo, inaugurada en 1725, así como el Festival Internacional del Libro de Edimburgo, el mayor festival literario del planeta.

Entre los lugares de visita obligada se encuentran la histórica Biblioteca Nacional de Escocia, con sus exposiciones de “Tesoros” que muestran artefactos históricos, su acogedor café y sus 7 millones de libros; la Biblioteca Escocesa de Poesía, que alberga una impresionante colección dentro de una maravilla arquitectónica galardonada; el Museo de los Escritores, que rinde homenaje a tres escritores escoceses (Robert Burns, Sir Walter Scott y Robert Louis Stevenson) mediante la exhibición de diversos artefactos y efectos personales en una casa histórica de 1622; y el Centro Escocés de Cuentacuentos, un lugar en el que se celebran lecturas, representaciones teatrales y musicales, festivales y diversas exposiciones de temática literaria.

Iowa

Esta discreta ciudad del Medio Oeste es responsable de cultivar algunos de los mejores talentos de la escritura en Estados Unidos. Como sede del Iowa Writers’ Workshop de la Universidad de Iowa, que estableció la primera titulación de escritura creativa en Estados Unidos en 1936, Iowa City ha acogido a algunos de los mejores autores contemporáneos del país, como Flannery O’Connor, John Irving, Ann Patchett, Raymond Carver, Curtis Sittenfeld e innumerables otros. Los viajeros pueden visitar la Casa Dey, sede del taller, examinar su biblioteca y archivos, o asistir a una lectura de estudiantes.

Otros puntos literarios destacados de la ciudad son el Paseo Literario, que cuenta con paneles de bronce a lo largo de la avenida Iowa dedicados a escritores con conexiones con Iowa; la Librería Embrujada, que es la librería de segunda mano más antigua de la ciudad, con más de 50.000 libros usados, raros y descatalogados apilados en estanterías que van del suelo al techo; la Java House, una cadena de cafeterías locales que acoge lecturas y exposiciones de arte; la Iowa Writers’ House, que organiza talleres y eventos; y la famosa librería independiente Prairie Lights, que se encuentra en el espacio donde una sociedad literaria local acogió en los años 30 a poetas como Langston Hughes y E. E. Cummings.

Montevideo, Uruguay

A principios del siglo XX, Montevideo alcanzó la fama literaria y fue apodada “la Atenas del Río de la Plata”. Cuna de autores de renombre como Mario Benedetti, Juan Carlos Onetti y Cristina Peri Rossi, es también la cuna de la literatura gauchesca y la única Ciudad de la Literatura de la UNESCO en América Latina. Es habitual que los centros comerciales tengan al menos una librería (si no varias) y un programa de la ciudad lleva bibliotecas móviles llenas de cientos de libros a los parques de la ciudad y a la playa. Los domingos, la Feria de Tristán Narvaja ocupa un largo tramo de la calle Tristán Narvaja en el barrio del Cordón. Además de productos, artesanía y antigüedades, hay una enorme zona con largas mesas y cajas rebosantes de libros y revistas antiguas. Algunas de las mejores librerías (muchas tienen también cafeterías o restaurantes) son Las Karamazov, Diomedes Libros, Escaramuza y Más Puro Verso, que se encuentra en un edificio art nouveau de 1917.

Ljubljana, Slovenia

Liubliana fue nombrada Capital Mundial del Libro por la UNESCO en 2010, cinco años antes de ser designada oficialmente Ciudad de la Literatura en 2015. La capital eslovena rinde homenaje al poeta France Prešeren con un monumento en la plaza principal, y la Ruta de los Escritores Eslovenos conecta muchas casas de autores. La ciudad también promueve la literatura y la lectura de varias maneras, incluyendo un vasto sistema de bibliotecas, visitas literarias organizadas por la ciudad y varios festivales como el Festival Fabula y la Feria del Libro Esloveno, que se celebra desde 1993. Si visita la ciudad en primavera o verano, asegúrese de pasar por la Biblioteca Bajo las Copas de los Árboles, que es lo que parece: una selección de libros y sillas instaladas en los parques de la ciudad. Otros lugares de interés literario son la Casa de la Literatura Trubar, que organiza lecturas y otros eventos; la editorial y librería más antigua, Celjska Mohorjeva Družba, que funciona desde 1851; y Pritličje, que es en parte café, en parte club nocturno y en parte tienda de cómics.

Óbidos, Portugal

Esta antigua ciudad amurallada situada en la costa oeste de Portugal, a 80 kilómetros al norte de Lisboa, atrajo la atención internacional en 2012 cuando transformó su iglesia gótica de Santiago en una enorme biblioteca y una librería (ahora llamada Livraria de Santiago), consolidando su compromiso con la literatura y su dedicación a la renovación urbana creativa. A partir de ahí, se abrieron librerías en lugares como un antiguo parque de bomberos, un mercado de productos y una antigua bodega. La Casa José Saramago, sede de Óbidos Ciudad de la Literatura, que lleva el nombre del célebre autor portugués, cuenta con información sobre el resto de ciudades de la literatura, incluyendo guías y una biblioteca de obras de Saramago a la venta en diferentes idiomas.

Óbidos acoge el festival anual FOLIO, un evento literario internacional que reúne a autores de todo Portugal y del mundo. Otro lugar de visita obligada es el Literary Man, un hotel de temática literaria con más de 65.000 libros apilados en sus 20 habitaciones y zonas comunes. El comedor y el bar de ginebra incorporan libros en sus diseños, y los huéspedes pueden programar un masaje de “biblioterapia” en la antigua bodega, que, por supuesto, está forrada de libros.

Bucheon, South Korea

Situada entre Seúl e Incheon, la bulliciosa ciudad literaria de Bucheon ha sido el hogar de muchos escritores famosos, como Mok Il-sin, Yang Gui-ja, Jeong Ji-yong y la autora estadounidense Pearl S. Buck, que escribió dos novelas ambientadas en Corea y trabajó en la década de 1960 en Bucheon con los huérfanos de la Guerra de Corea. Desde 2006, la ciudad celebra el Festival Pearl Buck. Otros festivales literarios son el Festival del Libro de la Ciudad de Bucheon y el Festival Literario de Suju, que celebra las obras del querido poeta nativo Byeon Yeong-ro (su seudónimo era Suju). Es habitual que las calles, puentes y parques conmemorativos lleven el nombre de autores en Bucheon, y si se pasea por la ciudad, encontrará que cada uno de los autores y poetas mencionados tiene varios dedicados a ellos. Buck y Ji-yong tienen senderos literarios especiales que recorren lugares significativos de la ciudad. Los visitantes pueden recorrer la Calle de la Poesía y las Flores, dedicada a los poetas de la ciudad, y disfrutar de los cafés de libros como el Café 21 Street, el Café Kongbang y el Café Dongnae, todos ellos situados en la calle frente a la Biblioteca Sangdong. La ciudad también cuenta con una rica cultura del cómic y la animación, con el Museo Manhwa de Corea dedicado al género.