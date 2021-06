Ficción en prosa: Una introducción a la semiótica de la narrativa

Ribó, Ignasi. Prose Fiction: An Introduction to the Semiotics of Narrative. Open Book Publishers,

Este libro de texto, conciso y muy accesible, expone los principios y las técnicas de la narración. Pretende ser una introducción de nivel secundario y universitario a los conceptos centrales de la teoría narrativa, conceptos que ayudarán a los estudiantes a desarrollar su competencia no sólo en el análisis e interpretación de cuentos y novelas, sino también en la escritura de los mismos.

Este libro de texto da prioridad a la claridad sobre la complejidad de la teoría, equipando a sus lectores con las herramientas necesarias para embarcarse en el estudio de la literatura, la teoría literaria y la escritura creativa. Partiendo de un “modelo semiótico de la narrativa”, se estructura en torno a los elementos clave de la teoría narratológica, con capítulos sobre la trama, el escenario, la caracterización y la narración, así como sobre el lenguaje y el tema, elementos que están poco representados en los libros de texto existentes sobre teoría narrativa. El capítulo sobre el lenguaje constituye una lectura esencial para aquellos estudiantes que no estén familiarizados con la retórica, mientras que el capítulo sobre el tema reúne perspectivas significativas de la teoría crítica contemporánea (incluyendo el feminismo y el poscolonialismo).

Este libro de texto es atractivo y fácilmente navegable, con conceptos clave resaltados y claramente explicados, tanto en el texto como en un completo glosario situado al final del libro. A lo largo del libro de texto, el lector cuenta con la ayuda de diagramas, imágenes, citas de destacados teóricos y ejemplos instructivos de cuentos y novelas clásicas y populares (como “Orgullo y prejuicio” de Jane Austen, “La metamorfosis” de Franz Kafka, “Harry Potter” de J. K. Rowling o “Los hermanos Karamazov” de Dostoievski, entre muchos otros).

Prose Fiction: An Introduction to the Semiotics of Narrative puede incorporarse como libro de texto principal en un programa de estudios más amplio sobre teoría narrativa y escritura creativa, o puede utilizarse como libro de referencia complementario para los lectores interesados en la ficción narrativa. El libro de texto es una lectura obligada para los estudiantes principiantes de narratología, especialmente para los que no tienen experiencia previa o ésta es limitada. Es de especial relevancia para los estudiantes de inglés y humanidades de Asia, para quienes fue concebido y escrito.