Cómo las organizaciones de productos de consumo y venta al por menor pueden acelerar la obtención de valor de los datos.

The age of insight: How Consumer Products and Retail organizations can accelerate value capture from data. Capgemini , 2021

Texto completo

Los datos ofrecen enormes e inigualables oportunidades para las organizaciones de productos de consumo y minoristas. Pueden ser una gran ventaja competitiva: acercarse a los consumidores, optimizar las operaciones y lanzar nuevos productos/servicios rápidamente. Entonces, ¿por qué son tan pocas las que aprovechan esta mina de oro de datos? Queríamos averiguarlo.

Para comprender mejor la capacidad de las organizaciones de productos de consumo y venta al por menor para obtener valor de los grandes y crecientes volúmenes de datos, el Instituto de Investigación de Capgemini ha lanzado – The age of insight: How Consumer Products and Retail organizations can accelerate value capture from data. Para este informe, se habló con más de 200 ejecutivos de productos de consumo y venta al por menor, tanto en funciones empresariales como tecnológicas, y hemos realizado una amplia investigación secundaria.

Sin embargo sólo una pequeña minoría -un 16% de las organizaciones de productos de consumo y sólo un 6% de las organizaciones de venta al por menor- tienen una ventaja, mientras que todos los demás se están quedando rápidamente atrás. Los especialistas de datos llegan a la cima gracias a las mejores prácticas de gestión de datos y a la calidad de los mismos. Pero también entienden la importancia de crear habilidades de gestión de datos en todos los niveles, crear confianza y alineación entre los ejecutivos de TI y de negocios en los modelos de datos y algoritmos, y eliminar los silos de datos mediante la implementación de lagos de datos empresariales y la migración de datos a la nube.

Convertirse en un especialista en datos no es fácil. Se necesita la cultura adecuada, las plataformas adecuadas, la gobernanza adecuada y los ecosistemas de datos externos adecuados. Si se hace bien, las recompensas están a punto de llegar: el 73% de los maestros de datos de la RCP obtienen beneficios cuantificables de sus datos y ofrecen un margen de beneficios operativos un 30% superior a la media.