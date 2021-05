Corregir públicamente la información errónea en Twitter aumenta el intercambio posterior de contenido tóxico, partidista y de baja calidad

Mohsen Mosleh. Perverse Downstream Consequences of Debunking: Being Corrected by Another User for Posting False Political News Increases Subsequent Sharing of Low Quality, Partisan, and Toxic Content in a Twitter Field Experiment. CHI ’21: Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing SystemsMayo 2021Artículo nº: 182Páginas 1-13https://doi.org/10.1145/3411764.3445642

Texto completo

Corregir públicamente la información errónea en Twitter no es lo que se debe hacer. Esta es la conclusión de los investigadores del MIT que intentaron corregir cortésmente las publicaciones flagrantemente falsas en las redes sociales.

“Lo que encontramos no fue alentador”, dice el coautor Moshen Mosleh, un investigador afiliado de la Sloan School of Management del MIT, cuyo estudio apareció esta semana en Nature. Las correcciones educadas a los tweets inexactos en los hechos desencadenaron una avalancha de información errónea y lenguaje tóxico. “Retwittearon noticias que tenían una calidad significativamente más baja y un sesgo partidista más alto, y sus retweets contenían un lenguaje más tóxico”.

La corrección puede hacer que los usuarios estén más atentos a la precisión, mejorando así su posterior intercambio. Alternativamente, es posible que las correcciones no mejoren el intercambio posterior, o incluso sean contraproducentes, al hacer que los usuarios se sientan a la defensiva o al desviar su atención de la precisión (por ejemplo, hacia varios factores sociales). En el estudio se identificaron 2.000 usuarios que compartieron noticias políticas falsas en Twitter y respondieron a sus tweets falsos con enlaces a sitios web de verificación de hechos. Se encontraron evidencias causales de que la corrección disminuye la calidad y aumenta la inclinación partidista y la toxicidad del lenguaje de los retweets posteriores de los usuarios (pero no tiene un efecto significativo en los tweets primarios).