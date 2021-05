Guía de la Biblioteca para TikTok: Los pros y los contras de unirse a una de las plataformas de redes sociales más populares

The Library’s Guide to TikTok: The Pros and Cons of Joining One of the Hottest Social Media Platforms. SuperLibrary Marketin. Angela Hursh, Library Marketing Expert, 2021

TikTok es una plataforma de medios sociales con contenido basado en vídeos, de forma similar a como Instagram (Insta) se basa en fotos. Los usuarios crean una cuenta y pueden ser consumidores de contenidos (ver los vídeos de otras personas), creadores de contenidos (hacer sus propios vídeos) o ambas cosas. La aplicación hace que sea fácil y divertido crear vídeos, que suelen durar entre 15 y 60 segundos e incorporan cosas como música, efectos especiales, texto y pegatinas. El contenido es variado y abarca cientos de cosas, desde lo divertido, lo escandaloso o lo lascivo hasta temas serios, comentarios sociales, educación, recomendaciones de libros, política y activismo.

En el último año, TikTok ha despegado de verdad. En marzo de 2021, la aplicación tenía 689 millones de usuarios activos en todo el mundo. En comparación, Facebook tiene 2.800 millones de usuarios y Twitter 192 millones de usuarios diarios activos (Twitter no informa del uso mensual). TikTok afirma que sus usuarios son aproximadamente un 60% mujeres y un 40% hombres. La mayoría de los usuarios globales son menores de 34 años. El usuario medio pasa unos 52 minutos al día en TikTok. En comparación, el usuario medio pasa 53 minutos al día en Instagram, 33 minutos al día en Facebook y seis minutos al día en Twitter.

Twitter y Facebook tardaron años en alcanzar el mismo nivel de uso que tiene ahora TikTok, así que está claro que a la gente le encanta TikTok. Pero, ¿significa eso que nuestra biblioteca debería dedicar tiempo y energía a publicar en TikTok? Y si lo hace, ¿verá algún resultado de marketing medible?

Consumir contenido de TikTok es fácil. Hacerlo es más difícil. Y por eso suelo dudar cuando me preguntan si las bibliotecas deberían publicar en TikTok.

El algoritmo de TikTok ofrece más potencial de crecimiento orgánico que cualquier otra plataforma social importante. TikTok muestra una nueva publicación a un pequeño grupo de personas (tanto seguidores como no seguidores) que probablemente estén interesadas en el contenido. Aparece en la página “Para ti” del usuario. Si ese contenido consigue mucha participación en la página “Para ti”, TikTok expondrá la publicación a más personas. A medida que el contenido sigue generando engagement (compromiso), el algoritmo se va ajustando para mostrarlo a un público cada vez más amplio.

En cambio, otras plataformas como Facebook e Instagram filtran el contenido en los feeds. Facebook e Instagram tienen muchas reglas que hacen que sea poco probable que tu contenido sea visto por todos tus seguidores. Y conseguir que las publicaciones de Facebook e Instagram lleguen a los que no son seguidores es casi imposible, a menos que tu biblioteca esté dispuesta a pagar para potenciar una publicación o comprar un anuncio.

Sin embargo, aunque TikTok tiene muchos usuarios, los niveles de competencia en el feed para el tipo de contenido que probablemente crearía tu biblioteca son muy bajos. Sólo hay un puñado de bibliotecas que publican en la plataforma en este momento.

TikTok sólo te permite añadir enlaces en tu biografía. Como es el caso de Instagram, no puedes incrustar un enlace directamente clicable en tus TikToks.