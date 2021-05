Espacios para creadores: una forma poco conocida de infundir la cultura de la innovación en las comunidades

Gautam Sharma. Makerspaces – a Less Known Way To Infuse a Culture of Innovation in Communities

Science Wired 18/03/2021

La innovación suele atribuirse a los departamentos de investigación y desarrollo de las empresas, las instituciones académicas y otros laboratorios de investigación del sector privado y público. Pero los makerspaces están cambiando esta noción al facilitar que una comunidad de personas o “makers” innoven fuera de las rígidas estructuras formales de las instituciones científicas y tecnológicas. Estos fabricantes están interesados en experimentar y crear cosas nuevas plasmando sus ideas en productos.

Los Makerspaces son talleres comunitarios en los que la gente puede acceder a las máquinas y herramientas necesarias para diseñar o fabricar cosas. Estas herramientas pueden ser tanto máquinas de fabricación de alta tecnología, como impresoras 3D, cortadoras láser y tornos, como herramientas tradicionales, como máquinas de coser, cinceles y martillos asociados a la artesanía de “baja tecnología”.

Los Makerspaces se conocen con diversos términos, como “hackerspaces” y “FabLabs”. La idea de disponer de un espacio físico que facilite el acceso a las herramientas necesarias para el diseño y la innovación surgió en el Centre for Bits and Atoms del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Desde entonces, la cultura maker ha sido absorbida por la enseñanza de la ingeniería en los países occidentales para apoyar proyectos curriculares, extracurriculares e independientes de estudiantes, profesores y otras personas del mundo académico.

Una característica sorprendente que diferencia las actividades de los makerspaces de otras entidades con ánimo de lucro es su compromiso con el espíritu de compartir abiertamente. Los miembros de los makerspaces comparten de buen grado ideas, diseños y conocimientos técnicos entre ellos, mostrando unas características únicas de amistad y cooperación, a diferencia de los creadores que trabajan en empresas de base tecnológica, que suelen recurrir a las patentes para proteger sus diseños de las copias.

Los Makerspaces se financian con cuotas mensuales, semanales o diarias que pagan los miembros para utilizar los servicios del espacio. Las máquinas de alta tecnología disponibles son caras y a menudo se financian mediante subvenciones, organizaciones benéficas y crowdfunding.

Estos espacios podrían resultar especialmente útiles para quienes necesitan habilidades de pensamiento crítico y aprendizaje práctico para destacar en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM). Así pues, en un típico espacio de creación pueden participar aficionados que fabrican cosas para su realización personal, estudiantes que llevan a cabo proyectos educativos, emprendedores en ciernes y agentes de cambio social.

Aunque los makerspaces empezaron en los países occidentales, se han introducido en muchas partes. El sitio web hackerspaces.org enumera todos los espacios disponibles en el mundo.