La tecnología digital y las prácticas de investigación en humanidades

Digital Technology and the Practices of Humanities Research. Open Book Publishers, 2020.

¿Cómo afecta la tecnología a las prácticas de investigación en las humanidades? ¿Cómo influye la digitalización en la identidad académica? ¿Cómo negociamos la confianza en el ámbito digital? ¿Qué es la erudición, qué formas puede adoptar y cómo adquiere autoridad? Este variado conjunto de ensayos pone de manifiesto la importancia de plantear estas cuestiones, reuniendo a académicos consagrados y emergentes de diversas disciplinas, en un momento en que los datos se incorporan cada vez más como entrada y salida en las fuentes y publicaciones de las humanidades. Entre los principales temas que se abordan están la naturaleza cambiante de la publicación académica en la era digital, los diferentes tipos de “guardianes” de la erudición y las dificultades para evaluar eficazmente el impacto de los recursos digitales. Los ensayos ponen en común perspectivas teóricas y prácticas, ofreciendo a los lectores no sólo exámenes exhaustivos del discurso pasado y presente sobre la erudición digital, sino también estudios de casos bien enfocados. Este oportuno volumen ilumina las diferentes fuerzas que subyacen a las cambiantes prácticas de la investigación en humanidades hoy en día, centrándose especialmente en cómo los humanistas se apropian de la tecnología y se ven potenciados por ella de maneras inesperadas. Digital Technology and the Practices of Humanities es una lectura esencial para académicos, estudiantes y lectores en general interesados en la cultura cambiante de las prácticas de investigación en las humanidades, y en el futuro de las humanidades digitales en general.

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor http://www.DeepL.com/Translator