Humberto Ñaupas Paitán, et.al. Metodología de la investigación cuantitativa-cualitativa y redacción de la tesis / Humberto Ñaupas Paitán, Elías Mejía Mejía, Eliana Novoa Ramírez, Alberto Villagomez. Páucar — 4a. Edición. Bogotá: Ediciones de la U, 2014

Según los autores, “ciencia e investigación son las dos coordenadas fundamentales de la universidad moderna que aspira al desarrollo de su región y del país entero. La primera entraña docencia universitaria basada en teorías científicas rigurosamente verificadas o demostradas, mediante el método científico. La segunda implica la misión fundamental de la universidad: descubrimiento o producción de nuevos conocimientos científicos. Entre ambas existe una relación muy estrecha ya que no puede concebirse ciencia sin investigación, ni investigación sin ciencia” “En consecuencia la universidad peruana, tiene el reto de cambiar, de renacer de sus propias cenizas, como el ave fénix, para impulsar la ciencia, la investigación científica- tecnológica e innovación, así como la creación intelectual y otras actividades que afirmen su vocación humanística de investigación y de servicio a su entorno local, regional, nacional y continental.” Justamente el contenido de esta quinta edición actualizada y ampliada está destinada a ofrecer un modelo de ciencia e investigación humanística, es decir que permita resolver los angustiantes problemas regionales y nacionales. Como dicen los autores es una contribución didáctica para aprender a investigar y redactar la tesis; no son reglas de oro, ni los ars inveniendi del que nos habla el eminente filósofo Mario Bunge, pero si es una brújula orientadora para no perderse en el mundo inquietante de la investigación científica. Para facilitar la lectura de esta quinta edición , de 15 capítulos, los autores acompañan: notas explicativas, referencias bibliográficas y documentales, glosarios, actividades de reflexión y aplicación, mapa conceptuales, en cada capítulo y 33 anexos al final del texto, para ejemplificar, técnicas , instrumentos y tablas estadísticas, tratados en el texto.