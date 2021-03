Enseñar con fuentes primarias: observando las necesidades de apoyo de los instructores

Tanaka, Kurtis, et al. “Teaching with Primary Sources: Looking at the Support Needs of Instructors.” Ithaka S+R. Ithaka S+R. 23 March 2021. Web. 28 March 2021. https://doi.org/10.18665/sr.314912

El Programa de Servicios de Apoyo a la Enseñanza de Thaka S+R investiga las prácticas de enseñanza y las necesidades de apoyo de los instructores universitarios. El proyecto más reciente en este programa, “Teaching with Primary Sources: Looking at the Support Needs of Instructors”, se centró en la identificación de cómo apoyar eficazmente a los formadores y a sus estudiantes a encontrar, acceder y utilizar las fuentes primarias en el entorno del aula.

Los encuentros con las fuentes primarias -artefactos históricos o contemporáneos que dan testimonio directo de un período o evento específico- son fundamentales para la pedagogía de muchas disciplinas, especialmente en las humanidades y las ciencias sociales humanísticas. Su uso en la enseñanza universitaria está en consonancia con el compromiso de las universidades con el aprendizaje basado en la experiencia y la investigación y con las iniciativas de las bibliotecas centradas en la alfabetización mediática e informacional. Equipos de investigación de 26 bibliotecas universitarias de Estados Unidos y Reino Unido se unieron al programa. ProQuest, que patrocinó el proyecto, realizó entrevistas con instructores de otras 16 universidades. En conjunto, los 27 equipos de investigación entrevistaron a 335 instructores, haciéndoles preguntas detalladas sobre cómo los los formadores diseñan cursos y tareas utilizando fuentes primarias, y dónde y cómo los instructores y sus estudiantes descubren y acceden a fuentes primarias apropiadas para el uso en el aula.