Una necesidad visceral de retroceder y crear….. el fenómeno maker en las bibliotecas

The Maker Movement: Hands On Learning for All Ages. I love libraries, January 23, 2016

A pesar de vivir en plena era de la información, con cantidades inimaginables de información fluyendo hacia nosotros, tenemos una necesidad visceral de retroceder y crear….. para formular nuestras propias preguntas y construir cosas grandes y pequeñas, silenciosas y ruidosas, funcionales y estéticas. La creación refuerza el aprendizaje y estimula la innovación; desarrolla la capacidad de resolución de problemas y de colaboración; empodera al creador y fomenta la comunidad en torno a la educación. Las bibliotecas siempre han sido centros de aprendizaje autodirigido y su aceptación del movimiento maker no es una sorpresa, pero lo que ofrecen puede ser realmente sorprendente.

The Bubbler de la Biblioteca Pública de Madison es un programa para creadores impulsado por la comunidad y que aprovecha el talento de los artistas y artesanos de locales para demostrar, enseñar, compartir e inspirar. Desde el derby de coches artísticos hasta el grabado de audio, el espacio ofrece algo para cada interés, y una manera de que todo el mundo aproveche su creador interior. También se ha convertido en un destino que ofrece programas extraescolares para adolescentes y eventos fuera de horario para adultos. Es la nueva moda.

El Espacio de Innovación de la Biblioteca de Ciencias de la Salud y Servicios Humanos de la Universidad de Maryland Baltimore amplía la investigación, la enseñanza y el aprendizaje con sus capacidades de impresión y escaneo en 3D. ¿Necesitas un modelo 3D de un corte transversal del cuerpo humano? ¿Un recipiente para cultivar células? Esto y mucho más ha demostrado el profesorado en el Espacio de Innovación, utilizando los productos para explorar cómo la innovación tecnológica puede mejorar la comprensión científica y la enseñanza de las ciencias.

En lugar de dar información sobre la ciencia a los estudiantes, el MakerSpace de la escuela secundaria Lehigh Southern equipa a los estudiantes para “HACER” ciencia, eligiendo sus propios proyectos, estableciendo su propio ritmo y gestionando sus propios resultados. El MakerSpace apoya las iniciativas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) de la escuela y fomenta la misión de la biblioteca de ser un lugar de descubrimiento y aprendizaje autodirigido.