Las bibliotecas rurales de Estados Unidos ofrecen una gran variedad de servicios a sus usuarios, desde conexiones a Internet de banda ancha y campamentos de codificación hasta estaciones de reparación de bicicletas.

Scrappy rural librarians find the gaps and fill them Published on Ipondr March 1, 2021

Ver noticia original

Talleres culturales. Jardines comunitarios. Cuentos bilingües. Campamentos de codificación. Clubes de cine. Estos son sólo algunos de los servicios que 30 millones de estadounidenses buscan en las bibliotecas rurales. En comunidades que a menudo tienen un acceso limitado a los recursos, los bibliotecarios de miles de pueblos pequeños están encontrando formas de satisfacer las necesidades y a menudo lo hacen con escasos recursos y personal limitado.

Las bibliotecas rurales “realmente proporcionan algunos recursos que no están disponibles en ningún otro lugar, y ciertamente no de forma gratuita”, dijo Hall. “Me he dado cuenta de que (nosotros) básicamente estamos llenando los vacíos que existen, sean los que sean”.

Huyendo del elevado desempleo y del cambio climático en el archipiélago del Pacífico Norte, los inmigrantes marshallianos se han ido asentando en el noroeste de Arkansas desde la década de 1980, principalmente para trabajar en las plantas de procesamiento de aves de Tysons Foods. La sede de la empresa está en Springdale, a unos 51 kilómetros de Berryville (5.300 habitantes), en el condado de Carroll. A su vez, el mayor empleador del condado es Tyson Foods. En la actualidad, Arkansas cuenta con la mayor concentración de marshallianos del territorio continental de Estados Unidos.

Cuando una planta de procesamiento de carne de Arkansas amplió sus operaciones en una región de las montañas Ozark, un bibliotecario local aprovechó la oportunidad para educar a la comunidad rural sobre la repentina afluencia de trabajadores marshaleses y sus familias. Esperando que hubiera unas 25 personas en un taller patrocinado por la biblioteca y centrado en las tradiciones culturales de las Islas Marshall, vinieron unas “55 personas de la escuela, del departamento de salud y de varias organizaciones sin ánimo de lucro”. Aprendimos mucho ese día”, dijo Julie Hall, directora de la Biblioteca Pública de Berryville, que atiende a unas 10.000 personas en una región rural situada entre los límites de los estados de Missouri y Oklahoma.

A casi 500 millas de Berryville se encuentra Princeville, Illinois. Beth Duttlinger, directora del Distrito de Bibliotecas Lillie M. Evans, quería promover hábitos saludables y el aprendizaje permanente al tiempo que ayudaba a su pequeña ciudad, situada a 25 millas de Peoria, a convertirse en “un lugar atractivo para vivir, visitar o trabajar”.

Al notar la falta de servicios en un camino local para bicicletas, Duttlinger reclutó a empresas para que patrocinaran estaciones de reparación de bicicletas en su biblioteca y en otras cuatro a lo largo del carril de 38 millas construido en la antigua línea ferroviaria Rock Island Trail. Los objetivos de la bibliotecaria: Ofrecer los servicios que necesitan los ciclistas, darles la bienvenida a la biblioteca y promover los negocios locales.

“Las comunidades más pequeñas no tienen a nadie que cubra esos huecos”, dice Duttlinger, cuyo distrito bibliotecario da servicio a más de 4.000 personas en una región de 121 millas cuadradas. “Así que muchas veces trato de averiguar lo que hay que hacer”.

Si las necesidades de una comunidad rural son numerosas y cambiantes, el trabajo del bibliotecario de una pequeña ciudad también lo es. Considere algunos de los artículos que las bibliotecas rurales prestan o suministran, dependiendo de la necesidad de la comunidad, la financiación y la imaginación del bibliotecario: Kits de manualidades. Kits de ciencia. Formularios de impuestos. Puntos de acceso Wi-Fi. Ordenadores portátiles. Patinetes. Bicicletas. Alimentos. Cañas de pescar. Cajas de pesca. Pases para museos.

“Vaya a cualquier biblioteca rural, y están haciendo algo innovador e inteligente para su comunidad”, dijo Brian Real, profesor asistente de Ciencias de la Información y Bibliotecas en la Universidad Estatal del Sur de Connecticut. Es coautor de un informe de 2017 para American Library Association sobre los retos que abordan y afrontan las bibliotecas rurales.

Brian Real describe una red de bibliotecarios resistente que puede operar desde un bibliobús o una estructura tradicional, pertenecer a un sistema regional de bibliotecas o funcionar por su cuenta, con los fondos que través de los impuestos locales sobre la propiedad o de un mecanismo estatal. Lo que todas tienen en común: una estrecha relación con sus comunidades y la capacidad de centrarse en necesidades específicas.

“Las bibliotecas rurales son casi terra incognita (territorio desconocido)”, afirma Noah Lenstra, profesor adjunto de Biblioteconomía y Ciencias de la Información en la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro. “Hay un desconocimiento extremo de lo que realmente abarcan y de lo que hacen”.

Lenstra tiene experiencia de primera mano. Es el fundador y director de Let’s Move in Libraries, (Movámonos en las bibliotecas), una iniciativa para apoyar programas de salud y bienestar en las bibliotecas públicas.

Desde las grandes llamadas a la acción, como la iniciativa de Lenstra, hasta las más mundanas, las bibliotecas de los pueblos pequeños son puntos de conexión para muchos miembros de la comunidad.

En la Biblioteca de la Comunidad Indígena Ak-Chin, situada en Maricopa (Arizona), el Club de Cine es una atracción popular para muchos miembros de la tribu que carecen de servicio de Internet y líneas telefónicas.

El club enseña a los niños a hacer vídeos, explica Melanie Toledo, directora de la biblioteca. Cada uno de los grupos del club crea un guión y luego actúa, edita y publica un vídeo corto en el canal de YouTube de la biblioteca.