Cómo crear un libro digital de tus notas y citas favoritas

Los lectores han coleccionado sus frases literarias favoritas durante siglos. Ahora compilar un álbum de recortes de palabras portátil es más fácil que nunca.

Los libros de “lugares comunes” (Commonplace book) son una forma de recopilar conocimientos, normalmente escribiendo información en libros. Se conservan desde la antigüedad y, sobre todo, durante el Renacimiento y el siglo XIX. Estos libros son esencialmente álbumes de recortes llenos de artículos de todo tipo: recetas, citas, cartas, poemas, tablas de pesos y medidas, proverbios, oraciones, fórmulas legales. Las anotaciones son utilizadas por lectores, escritores, estudiantes y académicos como ayuda para recordar conceptos o hechos útiles. Cada uno de ellos responde a los intereses particulares de su creador, pero casi siempre incluyen pasajes que se encuentran en otros textos, a veces acompañados de las notas del compilador. Se convirtieron en algo importante en la Europa de la Edad Moderna.

Un libro de anotaciones de mediados del siglo XVII

Crear un libro de recuerdos es algo parecido a marcar tus frases favoritas de una novela con la función de destacados del Kindle de Amazon, salvo que tu repositorio personal de conocimientos también puede incluir letras de canciones, diálogos de películas, poemas, recetas, transcripciones de podcasts y cualquier fragmento inspirador que encuentres en tus lecturas y escuchas. El libro de citas no es un concepto nuevo: Copiar tus frases favoritas de obras ajenas en tu propio cuaderno anotado era un ejercicio habitual en la Europa del Renacimiento, y la idea se remonta a la época romana.

Pero aquí, en el mundo moderno de la conectividad digital, no es necesario guardar todo en un lugar físico. Con la aplicación adecuada, puedes utilizar tu smartphone, tableta u ordenador para recopilar y sincronizar nuevos contenidos para tu colección, y utilizar la función de búsqueda más tarde para encontrar entradas específicas. A continuación, te explicamos cómo empezar a crear un libro de citas digital, o cómo convertir ese maltrecho cuaderno de pensamientos y citas que llevas tiempo compilando.

Inspírate

Si nunca has hecho un libro de notas

comunes, primero aprende cómo los han utilizado otros. Las bibliotecas académicas, junto con los museos, albergan muchos libros de apuntes, y puedes verlos sin moverte del sofá. El cuaderno de John Milton está en el sitio de la Biblioteca Británica, y los cuadernos personales de otros escritores y pensadores aparecen fácilmente con una búsqueda en la web.

Notas para tus apuntes

Por su simplicidad, una opción es recopilar las anotaciones habituales en un documento de procesamiento de textos. Si este método te parece poco manejable, considera la aplicación para tomar notas que viene con tu teléfono: Notas de Apple o Google Keep. Sólo tienes que introducir citas y otros fragmentos de texto cuando te apetezcan. Para no tener que teclear o pegar, Google Keep puede escanear y transcribir texto de imágenes de páginas de libros, y el asistente de voz Siri de Apple o el Asistente de Google pueden crear una nota y tomar un dictado.

También puedes utilizar tu aplicación de notas a través del navegador web de tu ordenador, donde suele ser más fácil cortar y pegar elementos y aplicar el formato del texto. Tus cambios se actualizarán en todos los dispositivos, siempre que hayas iniciado la sesión con el mismo ID de Apple o cuenta de Google en todas partes.

Utiliza una aplicación específica

Si prefieres reservar la aplicación de notas de tu teléfono para el día a día, te esperan muchas aplicaciones especializadas en cuadernos y diarios. Algunas aplicaciones incluyen funciones como el etiquetado de palabras clave para ayudarte a organizar tu cuaderno por temas o asuntos. La mayoría de las aplicaciones ofrecen una versión básica gratuita, pero requieren una cuota para ciertas funciones; por ejemplo, la aplicación Bear para dispositivos iOS y Mac requiere una suscripción anual de 15 dólares para sincronizar entre dispositivos.

Si deseamos una cosa más profesional podemos usar Notion, una amplia aplicación de escritura y organización que incluye plantillas de páginas y una herramienta de recorte para guardar partes de páginas web en una nota. Evernote, tiene plantillas y una función de recorte de páginas web propia, y una aplicación para el Apple Watch.

Day One, la popular aplicación de diario personal para hardware basado en iOS, tiene sus propias versiones para el Apple Watch y el escritorio. Daybook, otra aplicación de para elaborar un diario, se ejecuta en Android, iOS y navegadores web, y funciona con Alexa, Bixby y Google Assistant para que puedas crear entradas por voz o que te las lean en voz alta.

Convertir un cuaderno impreso en papel

¿Qué pasa si eres alguien que tiene un cuaderno de notas físico durante años pero te gustaría digitalizarlo todo sin tener que volver a escribirlo todo? Un método: Haz una foto de cada página e importa la imagen a tu aplicación de notas, esto conserva el aspecto de tus entradas originales escritas a mano.

Google Keep puede escanear el texto en una imagen y añadirlo a tu nota, pero es posible que tengas que limpiar la transcripción si tu letra es desordenada

También puedes utilizar una aplicación de escaneo para convertir tu libro original en un PDF. Evernote, por ejemplo, tiene una herramienta de escaneo de documentos y puede buscar texto escrito a mano. Y al igual que puede transcribir los pasajes de los libros que quieras añadir a tu colección, Google Keep puede almacenar imágenes de las páginas originales de tus libros de consulta y transcribir tus garabatos en texto editable.

En cuanto a los lectores de Kindle, que llevan años marcando pasajes en sus libros electrónicos: Pueden ver todos sus destacados en https://read.amazon.com/notebook y decidir qué líneas quieren añadir a su libro de cabecera.