Toolkit de herramientas de comunicación académica para la Implementación de prácticas de datos efectivas

Implementing Effective Data Practices Toolkit. Association of Research Libraries 2021

The Association of Research Libraries (ARL), California Digital Library (CDL), Association of American Universities (AAU), y Association of Public and Land-grant Universities (APLU) acaban de publicar un conjunto de herramientas de comunicación para facilitar la comunicación institucional y los debates en torno a la adopción generalizada de identificadores persistentes (PID) y planes de gestión de datos legibles por máquina (maDMP).

Este conjunto de herramientas de comunicación se basa en los resultados de una conferencia de 2019,“Implementing Effective Data Practices: A Conference on Collaborative Research Support,” , convocada por ARL, CDL, AAU y APLU y patrocinada por la US National Science Foundation (NSF). El objetivo general de la conferencia era explorar las formas en que las partes interesadas en las comunicaciones académicas pueden ayudar a implementar un ecosistema más conectado para la producción de datos de investigación. En el informe final se resumió un conjunto de recomendaciones para apoyar la adopción generalizada de identificadores persistentes (PID) y planes de gestión de datos (DMP) que puedan ser ejecutados por máquinas. En concreto, la conferencia identificó y determinó:

Determinar que barreras existen para implementar identificadores persistentes y planes de gestión de datos legibles por máquina

Qué tipos de flujos de trabajo modelo podrían eliminar esas barreras, minimizando al mismo tiempo la carga del profesorado

Qué significa la implementación para la gobernanza de los datos institucionales (por ejemplo, compartir los DMP entre unidades del campus, entre instituciones y públicamente)

Conclusiones que se pueden transmitir a los responsables políticos, a las agencias de financiación y a las instituciones para que puedan participar en un debate sobre los próximos pasos.

Recomendaciones de prácticas eficaces para las oficinas de subvenciones, incluida la orientación a sus investigadores

El Toolkit inlcuye