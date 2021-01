Publicar en inglés o perecer : debate de la comunidad DORA sobre el multilingüismo en la comunicación académica

When more is more: A DORA Community Discussion on Multilingualism in Scholarly Communication. JANUARY 20, 2021

La globalización de la investigación ha provocado el aumento simultáneo del inglés como lengua reconocida de los estudios y el declive de las lenguas nacionales y locales en la comunicación académica. Sin embargo, la difusión de la investigación en diversas lenguas permite que los resultados de la investigación geográfica y culturalmente relevantes sean accesibles a los actores regionales, creando impacto y fomentando las interacciones entre la ciencia y la sociedad. En los últimos años, los sistemas de evaluación de la investigación, a menudo basados en índices bibliométricos globales, han evolucionado para favorecer los resultados en la lengua franca moderna, el inglés. Tener una lengua franca ha beneficiado al mundo académico: ha permitido la colaboración, el intercambio de conocimientos y el debate internacional entre culturas. Sin embargo, la exigencia de comunicarse en inglés también se considera una forma de marginación, y no se ajusta a todos los propósitos de la erudición (como informar al público y a los responsables de la toma de decisiones en todos los países, no sólo en los anglófonos). En los últimos años, la comunidad investigadora mundial ha empezado a cuestionar la solidez de un sistema que prefiere una lengua sobre otras. Esto ha dado lugar a numerosos llamamientos a la acción, como la Iniciativa de Helsinki, que llama la atención sobre la importancia del multilingüismo y la “bibliodiversidad” en la investigación.

La comunidad investigadora internacional tiene una clara necesidad de resolver los problemas que plantea el sistema actual, que favorece la investigación en inglés. DORA pretende ayudar a la comunidad investigadora internacional a mejorar la evaluación de la investigación en todas las disciplinas académicas. Sin duda, los procesos de evaluación y recompensa influyen en las decisiones de los académicos sobre cómo, dónde y en qué idiomas publican. Los estudios indican que los trabajos publicados en idiomas distintos del inglés tienden a recibir menos citas que las publicaciones en inglés. Si los académicos optan por publicar en inglés en lugar de en otros idiomas porque creen que sus carreras dependen de ello, tanto el mundo académico como la sociedad pueden verse perjudicados. En un mundo ideal, los investigadores se sentirían libres de comunicar sus hallazgos al público al que se dirigen en la lengua que mejor se adapte a este propósito. Un sistema de evaluación de la investigación óptimamente diseñado reconocería la importancia de la diversidad lingüística en la comunicación académica, permitir a los académicos publicar en sus lenguas maternas, recompensar a los académicos por su trabajo en todas las lenguas y liberar a los investigadores de la presión de “publicar en inglés o perecer”.

Para promover el debate sobre estos retos, DORA organizó el 13 de agosto de 2020 un seminario web sobre el “Reconocimiento de los productos académicos multilingües en la evaluación académica”. En este seminario web, un panel de expertos exploró la importancia de las publicaciones en lengua local, los problemas causados por favorecer las publicaciones en inglés y los beneficios de valorar todos los trabajos académicos en los procedimientos de evaluación.