Historia de la “bibliopegia antropodérmica”: libros encuadernados en piel humana

Estos libros pueden parecerse a cualquier texto estándar encuadernado en cuero, pero en realidad están encuadernados en piel humana, una práctica conocida como “bibliopegia antropodérmica”. Los cinco se encuentran en el Museo Mütter de Filadelfia.

Cuando piensas en bibliotecarios médicos y especialistas en libros raros, es probable que te los imagines leyendo detenidamente tomos raros en un archivo polvoriento, y es probable que no te equivoques. Pero cuando Megan Rosenbloom se propuso separar los hechos de la ficción sobre la existencia de libros raros encuadernados en piel humana, sus investigaciones la llevaron a lugares poco comunes, como una curtiduría artesanal en el norte del estado de Nueva York

El término técnico es “bibliopegia antropodérmica” y Rosenbloom quedó fascinada por primera vez con esta práctica macabra en 2008, cuando todavía estaba en la escuela de bibliotecas y trabajaba para una editorial médica. Mientras paseaba por la vasta colección de rarezas médicas en el famoso Museo Mütter del Colegio de Médicos de Filadelfia, se encontró con una vitrina de vidrio que contenía una colección intrigante de libros raros que se exhibían de manera inusual con las cubiertas cerradas. Los subtítulos le informaron que habían sido encuadernados en piel humana, junto con una billetera de cuero.

Se sorprendió al saber que tales encuadernaciones eran típicamente creadas por médicos como artículos de lujo en sus colecciones privadas de libros raros.

Así comenzó un viaje de años, que culminó con la publicación en octubre de Dark Archives: A Librarian’s Investigation into the Science and History of Books Bound in Human Skin , una exploración cautivadora y reflexiva de esta práctica mórbida, manejada con notable sensibilidad. Rosenbloom es ahora bibliotecaria médica a cargo de las colecciones médicas en la Universidad del Sur de California en Los Ángeles, así como miembro de la Order of the Good Death y cofundadora del Death Salon de esa organización, dedicado a fomentar conversaciones e investigaciones sobre la mortalidad y el duelo.

Sus aventuras en la bibliopegia antropodérmica dieron como resultado la fundación del Anthropodermic Book Project, una colaboración científica que busca construir un censo de todos los supuestos libros encuadernados en piel humana en todo el mundo, probándolos para determinar si las encuadernaciones son realmente de origen humano.

En mayo de 2019, el Proyecto del Libro Antropodérmico había identificado 50 libros que se rumoreaba que tenían encuadernaciones de piel humana, y había probado 31, 13 de los cuales resultaron ser falsos. Pero 18 realmente están hechos con piel humana. Entre ellos, un libro alojado en Surgeons ‘Hall” Museum en Edimburgo, Escocia, encuadernado en la piel de un asesino llamado William Burke. Burke fue un ladrón de cadáveres infame que, con William Hare, mató a 16 personas en 1828 y vendió los cadáveres a un anatomista escocés llamado Robert Knox, quien los usó para la disección durante sus conferencias.