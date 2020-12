Cómo los años de experiencia en ALFIN influyen en la percepción de sí mismos como educadores entre los bibliotecarios universitarios

Nichols Hess, A. (2020). Instructional Experience and Teaching Identities: How Academic Librarians’ Years of Experience in Instruction Impact their Perceptions of Themselves as Educators. Communications in Information Literacy, 14 (2), 153–180. https://doi.org/10.15760/comminfolit.2020.14.2.1

A medida que las responsabilidades de formación de las bibliotecas universitarias evolucionan, es útil considerar qué factores influyen en la forma en que consideran sus identidades como educadores.

En esta investigación, el autor llevó a cabo una encuesta basada en la teoría del aprendizaje transformativo para explorar si los bibliotecarios con diversos años de experiencia en la instrucción tenían creencias diferentes sobre cómo se habían desarrollado sus identidades como maestros.

Descubrió que los años de experiencia docente de las personas influían en la forma en que los bibliotecarios influían en la forma en que se consideraban a sí mismos como educadores. Además, los bibliotecarios universitarios que tenían más experiencia indicaban que los cambios en sus responsabilidades laborales afectaban a sus identidades docentes en mayor medida que sus homólogos menos experimentados. La comprensión de estas influencias puede ayudar a los líderes de las bibliotecas a diseñar, proporcionar y facilitar oportunidades de aprendizaje significativas para los bibliotecarios de formación