Evaluación de la investigación en la transición a la ciencia abierta: resultados de la encuesta sobre el acceso y la ciencia abierta de la EUA de 2019

Bregt Saenen; Rita Morais; Vinciane Gaillard; Lidia Borrell-Damián. Research Assessment in the Transition to Open Science 2019 EUA Open Science and Access Survey Results, European University Association (EUA), 2020

En el presente informe se ofrece un panorama amplio y actualizado de la situación actual de la evaluación de la investigación en las universidades europeas, y se muestra por qué y cómo las instituciones están revisando sus prácticas de evaluación. Basándose en los resultados de la Encuesta de la EUA sobre la evaluación de la investigación en el ámbito de la ciencia abierta y el acceso abierto de 2019, tiene por objeto informar y fortalecer el debate mediante la reunión y el intercambio de información sobre los enfoques actuales y futuros de las universidades en materia de evaluación de la investigación.