La fabricación de un Makerspace: transformaciones pedagógicas y físicas de la enseñanza y el aprendizaje

Roffey, T., Sverko, C., & Therien, J. (2016). The Making of a Makerspace: Pedagogical and Physical Transformations of Teaching and Learning. 47. Vancouver, Canadá, University of British Columbia, 2016

Los “makerspaces” son un un espacio digital colaborativo para que los educadores exploren cómo crear y usar espacios de producción en su propio entorno, ayudando de este modo a transformar las pedagogías de los educadores individuales a través de la inmersión en el contexto y el apoyo de una comunidad de práctica. Esta guía sera útil para aquellos interesados en cómo comenzar, dónde localizar materiales y determinar la importancia educativa de estos espacios colaborativos.