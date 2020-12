Los mejores sitios para descargar audiolibros gratuitos

.

“El Libro Total”

La Casa del Libro Total es una casa colonial en el centro de Bucaramanga que se ha restaurado y convertido en un centro cultural y de tecnología. Es el lugar donde se crea “El Libro Total”, una biblioteca digital gratuita con más de 45.000 títulos entre literatura, imágenes y música, cuya misión es recuperar el patrimonio cultural de la humanidad hispanohablante… algunos de ellos con edición en audio que se puede escuchar simultáneamente. Las grabaciones no son de un software sino de un locutor que lee el texto, lo que lo hace más natural. También dispone de app propia Android – IOs

Descarga Cultura.UNAM

Descarga Cultura.UNAM, el sitio de podcasts que te ofrece la Universidad Nacional Autónoma de México a través de su Coordinación de Difusión Cultural. En este sitio de podcasts, y ahora a través de esta práctica e innovadora aplicación, encontrarás una gran variedad de literatura en formato de audio, cuya lectura podrás escuchar mientras te transportas de un sitio a otro, realizas algún ejercicio o simplemente te das una pausa para disfrutar: cuento, novela corta, poesía, ensayo, crónica y teatro. Los materiales han sido grabados por lectores profesionales y, mejor aún, por sus propios autores. De esta manera disfrutarás de piezas literarias, tanto nacionales como extranjeras, clásicas y contemporáneas. También encontrarás música producida por la Universidad Nacional Autónoma de México, conferencias, material de divulgación de la ciencia, cursos y mucho más. Este es un servicio de extensión universitaria gratuito y de acceso universal.

AlbaLearning – Biblioteca Digital Gratis de libros y audiolibros en español

Libros para ser leídos, escuchados mientras se leen, y descargados en formato Mp3. Cientos de archivos a su disposición, GRATIS, para uso exclusivamente personal. La página se actualiza casi diariamente con nuevas incorporaciones al catálogo.

PlanetaLibro

PlanetaLibro es una biblioteca con más de 9.000 libros de dominio público para leer en tu teléfono, tablet o ebook reader. Lee libros en la nube o descárgalos gratis y de forma legal. Crea una biblioteca con tus títulos favoritos vinculandola a tu perfil de Facebook.

Librivox

Los audiolibros de LibriVox son leídos por voluntarios de todo el mundo. Los audiolibros de LibriVox son gratuitos para que cualquiera los escuche, en sus computadoras, iPods u otros dispositivos móviles, o para grabarlos en un CD. La gran mayoría de su contenido están libres de derechos y son de código abierto.

Google Podcast

Una nueva forma de descubrir y escuchar podcasts de cualquier parte del mundo Suscríbete gratuitamente a cualquier programa y descarga episodios para escucharlos sin conexión. Lo que escuchas se sincroniza automáticamente en todos tus dispositivos, por lo que puedes pausar un episodio en un dispositivo y seguir escuchándolo en otro con el Asistente de Google. Google Podcast Apps Android

Loyal Books

Todos los audiolibros de LoyalBooks.com son de dominio público. Esto significa que nadie tiene los derechos de autor de estos libros y por lo tanto cualquiera, incluyendo LoyalBooks.com, es libre de distribuirlos. Disfruta de estos libros de audio gratuitos y utiliza el botón de compartir en LoyalBooks.com para contarle a tus amigos acerca de todos estos grandes audiolibros de dominio público.

Open Culture

Open Culture ha compilado los mismos audiolibros ofrecidos en otros lugares en línea, y los ha compilado en una lista para navegar. Aunque todavía encontrarás muchos de los mismos clásicos ofrecidos en otros lugares.

Project Gutenberg

Como la biblioteca digital más antigua en línea, el Proyecto Gutenberg ha estado trabajando para archivar tantos libros como sea posible desde su fundación en 1971. El catálogo del sitio ahora contiene más de 60.000 libros electrónicos gratuitos descargables como archivos mp3. Ese número fue posible gracias a la práctica del sitio de aprobar el 99% de las solicitudes que recibe para convertir libros en audiolibros o libros electrónicos. Similar a LibriVox, el Proyecto Gutenberg pide a los lectores que donen sus voces si están dispuestos y son capaces. Las voces voluntarias contribuyen a su colección de audiolibros leídos por humanos, y el sitio también alberga una colección de audiolibros leídos por ordenador. Si tienes un libro que te gustaría digitalizar y que el Proyecto Gutenberg no tiene en su catálogo, envíales un correo electrónico.

Spotify

Si abres Spotify, haz clic en “Examinar” (en el navegador de la izquierda), y luego baja hasta “Word”, encontrarás una serie de colecciones de audiolibros gratuitos. No necesitas una suscripción para escucharlos.

Storynory

Storynory ofrece audiolibros gratuitos para niños, con una mezcla de clásicos, cuentos de hadas y cuentos originales. Están pensados para los niños, por supuesto, pero en realidad son para cualquiera que quiera volver a escuchar cuentos populares de los hermanos Grimm, fábulas de Esopo o historias de las mil y una noches.

Ivoox.com

Programas de radio a la carta, podcasts, audiolibros, conferencias, monólogos, música, biografías, meditaciones, … Todo esto y más, es lo que encontrarás en iVoox, un audioKiosco que te permitirá aprovechar tu tiempo, ya que puedes escuchar todo lo que te interesa, mientras conduces, viajas en metro, o haces footing. Y totalmente gratis. Dispone de app. para Android e IOs. También Audiolibros gratis de cine para discapacitados visuales

Amplify Podcast Network

Amplify Podcast Network: Podcasts científicos revisados por pares como medio de comunicación académica. “Un objetivo del proyecto es apoyar el podcasting como una forma legítima de investigacion“, explica McGregor. A medida que la difusión del podcasting continúa creciendo en popularidad, se ha convertido en un medio eficaz para que los investigadores compartan ideas complejas de manera accesible.

Nosotros te leemos

Consiste en la creación de un banco de relatos sonoros para facilitar el acceso a la lectura a todas aquellas personas que por cualquier razón (problemas de movilidad, visión, hospitalización, etc.) no puedan hacer uso de los libros de las bibliotecas municipales, y por supuesto para todo aquel que los quiera escuchar. Podcast en IVOOX de Red de Bibliotecas de Lorca – Contactar

Club de lectura de podcasts

Todos hemos oído hablar de los clubes de lectura. Se lee por parte de varias personas y luego conversan sobre su contenidos. Ahora con la popularidad adquirida por los audiolibros y podcast, algunas bibliotecas como Regina Public Library ha organizado un club de podcasts en el que las personas amantes de estas audiciones pueden reunirse en la biblioteca para hablar de sus programas favoritos. Podcast Brunch Club (PBC) lleva el concepto de club de lectura a los podcasts.

Tu también puedes realizar tus propios tutorial PODCAST para tu biblioteca

Audacity: programa de código abierto para editar audio

FreeSound: Repositorio de sonidos ambientales con licencias CC

Más sobre PODCAST en UA

Basado en parte en:

The best places to download free audiobooks in 2020

November 30, 2020 By Michael Kozlowski