Exploración de las identidades de WorldCat como fuente de información Altmetric: Un experimento de análisis del catálogo de la biblioteca en el campo de la Cienciometría

Torres-Salinas, D., Arroyo-Machado, W., & Thelwall, M. (2020). Exploring WorldCat Identities as an altmetric information source: A library catalog analysis experiment in the field of Scientometrics. (Preprint). ArXiv, https://doi.org/10.1007/s11192-020-03814-w

Evaluar el impacto de los libros académicos es un difícil problema de evaluación de la investigación. El análisis del catálogo de la biblioteca facilita el estudio cuantitativo, a diferentes niveles, del impacto y la difusión de los libros académicos sobre la base de los datos acerca de su disponibilidad en las bibliotecas. El catálogo mundial de WorldCat recopila datos sobre las existencias de las bibliotecas y ofrece una serie de herramientas, entre las que se encuentra la novedosa WorldCat Identities. Se basa en los perfiles de los autores y proporciona indicadores relativos a la disponibilidad de sus libros en los catálogos de las bibliotecas. Se investiga esta nueva herramienta para identificar sus fortalezas y debilidades en base a una muestra de autores de Bibliometría y Cienciometría. Se revisan los problemas que esto conlleva y comparamos los indicadores del Análisis de catálogos de bibliotecas con las citas de Google Scholar y Web of Science. Los resultados muestran que WorldCat Identities puede ser una herramienta útil para la evaluación del impacto de los libros, pero el valor de sus datos se ve socavado por la provisión de colecciones masivas de libros electrónicos a las bibliotecas académicas.